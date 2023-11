“Vigo es una capital de la música; nos merece mucho respeto”

Vera Fauna se caracteriza por haber inventado sus propias reglas dentro de la música. Autores de uno de los discos más estimulantes del reciente pop español, el grupo andaluz aterriza mañana en La Fábrica de Chocolate, a las 21.30 horas, para ofrecer uno de sus últimos conciertos del año.

–Os gusta ampliar conceptos a la hora de hablar sobre vuestra música. Aunque no seáis amigos de las etiquetas, ¿cómo la definiríais?

–Que no te gusten las etiquetas creo que ya es un género en sí mismo. Como banda somos un colectivo muy pequeño en el que, al final, las influencias las hemos aportado entre todos, desde lo personal, lo que ha hecho que el resultado de nuestra música haya sido bastante anárquico. La prueba está en que, en cuanto a estilos, hemos sido muy psicodélicos durante un tiempo, ahora tenemos canciones muy pop,... creo que lo que estamos es muy obsesionados en mutar y buscar un lenguaje propio. Por ejemplo, si nos gusta armonía flamenca la incorporamos, que luego nos gusta otro estilo, pues lo mismo. Intentamos construir un idioma propio.

–La música no tiene límites para la banda.

–Intentamos que no los tenga. Somos muy aventureros.

–¿Diríais que estáis al margen de lo comercial?

–Al margen de lo comercial tampoco, porque al final hay que vender entradas y nos gusta conectar con el público. Hay un punto comercial porque intentamos conectar con la gente, que se sienta identificada con nuestros temas. La música se come y hay que hacer canciones para que el público las reciba. Ese punto, quizás más comercial, no puedes dejarlo de lado.

–En comparación con vuestro primer trabajo, ¿en qué marca la diferencia el nuevo disco?

–En este nuevo disco la principal diferencia, en mi opinión, es que tenemos muchas más ganas de salirnos un poco de lo que se espera de nosotros. Por otra parte, también nos apetecía mucho comunicar con la mayor precisión posible, escapando de las metáforas, de manera que si queríamos tratar algún tema, hablábamos de ello con claridad.

–Ya son varios los años de trayectoria de Vera Fauna, ¿cómo valoráis la escena musical actual y cómo os veis en ella en el futuro?

–El grupo se formó en un local de ensayo de Sevilla, no teníamos mucha vocación de ser banda hasta que nos ofrecieron dar un concierto y nos tuvimos que poner un nombre. Ahí nacieron las ganas de experimentar y jugar. Hace años, era mucho más fácil que la música fuera un oficio, pero en la actualidad es mucho más complicado y hay bandas muy buenas que no sobreviven, el mundo está perdiendo música increíble. Nosotros tenemos muchísimas ganas de seguir tocando, cuanto más tiempo podamos estar encima del columpio, mejor. No queremos bajarnos. Ya estamos trabajando en un nuevo disco, que saldrá a finales de 2024, y el futuro deseamos que esté lleno de conciertos y de canciones bonitas.

–Vais a cerrar gira en Galicia con sendas citas en Vigo y A Coruña, ¿cuáles son vuestras expectativas de cara a mañana?

–Vigo es una capital de la música, esa narrativa de la movida de los 80 nos la creemos mucho y la escena musical de Vigo a nosotros nos merece mucho respeto. Afrontamos este bolo con muchas ganas y esperamos que la gente disfrute con nuestra música. La última vez que visitamos Vigo fue una experiencia religiosa, fue en 2021 y recuerdo ese concierto con muchísimo cariño porque fue la primera vez que tocamos con público de pie después de toda la pandemia. Fue increíble.