José Benito Vázquez: “El aprendizaje debe ser continuo e implicar al alumno, incluso a través de sus sentimientos”

Lleva tres décadas investigando cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes de ciencias y aplicándolo en sus aulas. Una “pasión” por la docencia que, unida a su intensa actividad de divulgación, le ha valido uno de los premios que la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA entregarán el 13 de diciembre en Madrid. El catedrático José Benito Vázquez es profesor de la Escuela de Minas y Energía, de la que fue director y subdirector durante casi diez años, además de responsable del grupo de Innovación Docente de Aprendizaje Manipulativo de la Física. También es embajador en España de Scientix y ha impulsado 10 proyectos de innovación y transferencia científica en la UVigo.

–Hace treinta años hablar de innovación educativa y divulgación era muy novedoso.

–En el mundo anglosajón es habitual que el profesorado que investiga también lo haga en la materia que imparte y se dedique a hacer divulgación. Pero en la UVigo igual he sido un poco pionero en muchas cosas (risas). Empecé a principios de los noventa, cuando tenía una clase en “Teleco” con casi doscientos alumnos y enseguida me di cuenta de que hacía que hacer algo. Y me pareció que podía hacer a la par mi investigación en óptica aplicada y en didáctica de la física. En otros países es posible promocionar en tu carrera investigando en didáctica de tu materia y hay ejemplos en Harvard y otros grande universidades que hacen este tipo de cosas, además de su investigación aplicada. Karl Wieman, nobel de Física, tiene una línea de trabajo en este campo desde hace tiempo. Asistí a una conferencia de él y es increíble.

–Los incentivos en España son escasos.

–En el caso de la divulgación hay programas y nosotros hemos tenido financiación de la Xunta y la Fecyt . Y desde la escuela organizamos la Semana de las Ciencias durante casi diez años, que fue un éxito, y cuenta con un Aula Abierta a la TecnoCiencia. Pero para innovación docente no hay ninguno que repercuta económicamente, que puede ser el incentivo más importante para algunas personas. La función original de la universidad era la enseñanza y yo me he dedicado a innovar en la docencia de la Física y, por elevación, de la ciencia en general. Hemos tenido un proyecto europeo y formamos parte de una red nacional sobre aprendizaje experimental.

–La clase magistral es cosa del pasado, los alumnos tienen que aprender diseñando sus propios proyectos y haciendo experimentos.

–Casi todos los informes a nivel nacional e internacional y la propia legislación apuntan al uso del método científico, los artilugios y los experimentos en el aula para aprender Física, Química, Biología o cualquier otra ciencia. Y la parte de la divulgación es una consecuencia natural, es la intersección de investigar y de dar clases. Y además parte de lo que haces en una charla en un instituto lo puedes llevar después a tu propia práctica docente en la universidad.

–Hablamos de asignaturas muchas veces temidas en el instituto, ofrecer una visión amena e incluso lúdica puede hacer que estas carreras resulten más atractivas.

–Participo en varios grupos de trabajo y en congresos nacionales e internacionales y hay muchos profesores haciendo cosas interesantes. Pero tradicionalmente, muchos de los contenidos de ciencia han sido muy abstractos, sin vincularlas a la vida cotidiana, la investigación, la historia que llevó a ese conocimiento y también al papel de la mujer, que ha estado apocado. En el aula estás más tensionado por el propio currículo que tienes que dar, pero en una charla puedes ampliar todo esto mucho más. Los contenidos científico-tecnológicos son complejos, necesitan trabajo, pero sí que se puede atraer a mucha gente que igual tiene ese miedo a estas carreras, por ejemplo, desde una perspectiva experimental No se puede explicar Física sin Matemáticas, pero tampoco sin experimentación. Sin embargo, se hace así muchas veces. He visitado más de 100 institutos de toda Galicia, además de impartir talleres en Ucrania, Perú o Ecuador y en mis charlas mezclo todas esas cuestiones con mi investigación en óptica aplicada, el currículo de los alumnos y el de Física en las ingenierías y, por supuesto, con experimentos.

–Una charla puede despertar una vocación dormida.

–Cada año hago entre 20 y 30 gestionadas por la UVigo o la Escuela de Minas y Energía. También hay que tener en cuenta que muchos alumnos no llegarán a la universidad, pero es importante mostrarles la importancia de la universidad y los centros de investigación. Que sepan que algunos de los conceptos de óptica que aprenden se utilizan a la hora de estudiar la visión humana o en las pantallas del ordenador y el móvil. De esta forma, pueden apreciar cómo el trabajo del investigador les hace la vida mucho mejor y que en el futuro cuando un político les diga que va a dedicar financiación al I+D le voten.

–Educación ciudadana, en definitiva.

–Exacto. La divulgación implica una parte de presentar carreras a posibles alumnos pero, sobre todo, un impacto en la formación de la sociedad. Si das una charla a más de cien alumnos, pues algunos llegarán a casa y contarán que ahora entienden cómo funciona una pantalla y quizá decidan buscar más información. Enlas conferencias les damos pautas para eso y también sobre la escuela. Tenemos una página con proyectos de física experimental que recibe cada año unos 100.000 visitantes distintos. Igual no parece mucho comparado con un vídeo de Shakira, pero es de una materia de una escuela de ingeniería de Galicia. Y la utilizan los profesores de instituto para sacar ideas.

–¿Diría que los profesores de institutos y universidades están preocupados en general por innovar?

–Yo creo que sí. En los congresos y jornadas conoces a profesores que hacen cosas muy interesantes y diferentes y que yo luego también adapto para mis clases. En la UVigo hay un programa de evaluación docente, Docentia, cuya comisión está formada por profesores de la institución y también de fuera, así como por alumnos. Yo fui presidente del ámbito tecnológico el año pasado y la mayoría de los profesores fueron evaluados como excelentes o notables. Y es una comisión bastante dura. En nuestra asignatura aplicamos aprendizaje manipulativo, metodologías basadas en proyectos, Física gamificada o estrategias de competición lúdica para que los alumnos entreguen tareas, se impliquen en la docencia y lleven al día la materia. Y llevamos haciendo evaluación continua desde hace más de 20 años. Algo a lo que ahora obliga la legislación. Para un alumno de Física II que haya realizado todas las tareas voluntarias y parciales el examen final solo vale un 23%. Lógicamente, esto da más trabajo, sobre todo al profesor, pero el aprendizaje tiene que ser continuo, diario y, como dice la neuroeducación, implicando al propio alumno.A través incluso de sus sentimientos. Antes aprendíamos por miedo, pero es mejor hacerlo por alegría o cualquier otro sentimiento.