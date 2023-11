El BNG demanda abrir un expediente sancionador a Urbaser por sus “continuos e deliberados” incumplimientos en el servicio de limpieza en dependencias municipales. Tras reunirse con representantes del comité de empresa, el portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas denunció que el alcalde “consinte que a concesionaria preste menos servizo do pagado e tamén infrinxa as condicións co seu persoal”.