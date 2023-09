O BNG de Vigo presentó 63 emendas a las ordenanzas fiscales propuestas por el Goberno local para 2024. Frente a esta subida del 4% propuesta desde Praz do Rei, el bloque pide exenciones y bonificaciones de las principales tasas municipales, poner fin a la “estafa” de la tarifa del agua así como una mayor presión fiscal para grandes empresas y pisos turísticos. “Non hai ningunha necesidade de carácter económico financeiro no Concello que xustifique obrigar as viguesas e vigueses a facer un maior esforzo”, apremia el edil Xabier P. Igrexas.