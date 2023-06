No es un problema raro, pero se habla poco. Se calcula que alrededor del 60% de los mayores de 60 años padece incontinencia urinaria o anal. En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), desde diversos servicios implicados, se están usando "los tratamientos más novedosos y eficaces", según aseguran los propios especialistas.

El Chuvi puso en marcha este año una nueva Unidad Funcional Multidisciplinar de Suelo Pélvico (UMFSP) específicamente para mujeres. La unidad está compuesta por profesionales de Rehabilitación, Urología, Cirugía general, Ginecología y Fisioterapia hospitalaria, en coordinación con los profesionales de Atención Primaria (médicos, matronas y fisioterapeutas). La coordinación es rotatoria y este primer año le corresponde al jefe de Rehabilitación, el doctor Javier Juan.

Se trata de una vía específica para la atención a mujeres con incontinencia que no evolucionan bien con un tratamiento básico en su centro de salud y que requieren dispositivos asistenciales hospitalarios.

Por su parte, Urología incorporó recientemente las técnicas de inyección de Bulkamid y la de esfínter urinario artificial. Por volumen de casos, es el servicio gallego con más experiencia en ellas.

La primera es una inyección de material de relleno en las paredes de la uretra para reducir su anchura y ayudar a retener la orina. "Estamos moi satisfeitos cos resultados obtidos neste primeiro ano, xa que das 35 pacientes que levamos tratadas, conseguimos reverter completamente a incontinencia nun 88% delas, mentres que o resto mellorou a súa situación de xeito moi significativo. Ademais de ser un tratamento resolutivo, presenta grandes vantaxes xa que é un procedemento ambulatorio, que non necesita anestesia xeral nin raquídea, cun tempo de cirurxía aproximado de 12 minutos. A paciente non precisa sondas, permanece no hospital tan solo dúas horas, e tampouco require de coidados ou repouso postoperatorio”, destaca el urólogo Carlos Müller.

En cuanto a la incontinencia fecal, la Unidad de Coloproctología realiza 300 manometrías y ecografías anorectales anuales para su diagnóstico. Afecta a un 7,7% de la población y, aunque la incidencia es mayor en las personas que superan los 70 años, no forma parte del envejecimiento normal. La causa más común es el traumatismo durante el parto en mujeres jóvenes y tratamientos oncológicos en hombres mayores.