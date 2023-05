El ourensano Diego Cid, titulado por la UVigo y director de proyecto en Imatia Innovation, recibirá el Premio Iniciativa Emprendedora del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) por diseñar tres aplicaciones que permiten utilizar el DNI electrónico y certificados digitales para distintos trámites y firmar documentos desde móviles Android e iOS. En este último caso, son además las únicas.

–¿Cómo surgen estas herramientas?

–Las he desarrollado en mi tiempo libre y pese a la falta de colaboración de las administraciones. Por eso me hace tanta ilusión el premio, porque se ve su utilidad. La transformación digital de la que tanto se habló cuando salimos de la pandemia realmente no existe. O, al menos, no la vemos desde la parte de los ciudadanos. Soy responsable del producto de administración electrónica en Imatia y se están haciendo cosas pero en la parte interna. Se agilizaron cosas pero estábamos tan en precario, sobre todo, en Galicia, que todas las ayudas europeas se utilizan para mejorar los procesos internos, que es algo previo a dar visibilidad hacia el ciudadano.

–¿Y cómo estamos respecto a otros países?

–En cuanto al DNIe somos de los más adelantados. No existe en otros países como EE UU. Tenemos algo superpotente y no estamos sacando provecho de él.

–Aquí es donde entran las herramientas que ha diseñado.

–En 2018 descubrí un componente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que permitía utilizar el DNIe en dispositivos Android para firmar documentos y hacer trámites con la Administración. Y ahí vi la idea de la aplicación para que cualquier usuario sin conocimientos pueda realizarlos de forma rápida y sencilla desde el móvil. A raíz del feedback con los usuarios fui ampliando las funcionalidades. Y después me metí a la aventura de iOS, donde no existía ni siquiera el componente necesario en la Fábrica de Moneda y Timbre y por eso me dan el premio.

–¿Cuántas descargas acumulan?

–En Android, Tr@mite, que fue la primera y es de pago, lleva 13.800 descargas desde 2018. Y Firm@ y Valid@, que son gratuitas con publicidad, 8.400 y 8.800. Y en iOS, Tr@mite y Firm@, que son de pago, llevan 5.200 y 21.000, y Valid@, gratuita, lleva 8.600. Firm@ es la que mejor está funcionando ahora porque no hay otra aplicación igual por un coste tan asequible.

–¿Sigue trabajando en su mejora?

–Sí. De hecho, acabamos de desbloquear un tema con iOS para poder utilizar el DNIe en cualquier sede.

–El siguiente paso es que las administraciones las aprovechen para mejora la atención al ciudadano.

–Espero que el premio nos dé un poco de visibilidad para llegar más a la Administración. Sobre todo, para que vean que es posible. El Gobierno acaba de sacar la aplicación Mi carpeta, que está muy bien, pero no tiene el acceso desde el móvil con el DNIe. Ahora ya es algo técnicamente factible. Es lo que pretendía desde el principio, ser el germen para facilitar el acceso a los ciudadanos.