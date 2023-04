Feminismo, resiliencia y mar en los nuevos murales

Un homenaje a Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor o Maruja Mallo; una invitación a experimentar las sensaciones incómodas que surgen del conflicto; una oda al veganismo; un agradecimiento a los impulsores de programas culturales; una reflexión sobre los peligros que pueden surgir tras huir del hogar; o un canto al espíritu marítimo que empapa a los vecinos de la urbe y la propia ciudad. Son algunas de las temáticas que se mostrarán en los murales de la novena edición del programa de medianeras del Concello, también conocido como “Vigo, cidade de cor”, gracias al talento de artistas de Galicia, el resto de España, Sudamérica y Ucrania.

Esta iniciativa, puesta en marcha en 2015, ha permitido que Vigo presuma de un museo de arte al aire libre con unas 150 piezas –según datos del gobierno local; en la web oficial, figuran 120– de creadores nacionales e internacionales como Diego As, Expostas, Tremzeroner, Marina Capdevila, Honey, Maz o The Caver repartidas por el extenso callejero de la urbe olívica. Este año, se suman obras de Alba Fabre, Marta Lapeña, Gorka Gil, los colectivos Malditas Ternura y PeKolejo, Juan Díaz-Faes, Milu Correch, Moon Venture, Anastasia Belous o Roberto Argüelles. “El arte en la calle es la belleza, el buen gusto y la dignidad en un Vigo único”, destaca el alcalde co, Abel Caballero.

El Concello dedica a la novena edición del “Vigo, cidade de cor” unos 350.000 euros. Su objetivo es sacar brillo a 14 muros de colegios, edificios y espacios de la vía pública, a la vez que les ofrece a los artistas la oportunidad de mostrar sus capacidades a lo grande y hace de la urbe un lugar más colorido y cultural. En esta ocasión, el gris pasará a la historia en zonas tanto del centro como de los barrios: en el grupo de edificios, los beneficiados se encuentran en el número 26 de la avenida de Castelao, el 8 de la calle Benito Castro Nogueira (O Calvario), el 87 de Coutadas (al lado del paso elevado sobre la AP-9), el 185 de Coutadas, el 191 de la Travesía de Vigo (fachada que mira a Coutadas), el 21 de la Estrada de Clara Campoamor, el 18 de la calle Navarra (cerca del complejo Vialia) y el 130 de Doutor Carracido (entorno de Martínez Garrido).

También se bañarán de inspiración y color muros en la pista deportiva de la calle Conde de Torrecedeira (justo al lado de la Praza de Xoán XXIII), Abeleira Menéndez (junto a la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, en el Casco Vello; Xavier Magalhães firmará esta actuación, de la que no se han dado a conocer detalles), la urbanización Sotavento (al lado del paseo de Bouzas, al pasar el puente de la VG-20), el CEIP Mestres Goldar, el Colegio Compañía de María y el pabellón municipal de Valladares. Como destacan fuentes municipales, en el CEIP Mestres Goldar, el Colegio Compañía de María y la urbanización Sotavento, ya se actuó en anteriores ediciones del programa de medianeras, pero quedaron zonas sin pintar por “diferentes circunstancias” que, ahora, lucirán más bonitas.

La aportación del Concello va más allá de los 350.000 euros que desembolsa para la realización de las obras artísticas. También moviliza 100.000 euros para actividades de carácter cultural incluidas en el programa de arte urbano y 30.000 euros para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de las pinturas.

“Es un proyecto revolucionario para erradicar el feísmo y convertirlo en arte"

En la página web ciudaddecolor.vigo.org, se puede bucear por la historia del programa de medianeras de la ciudad, que debutó en el año 2015 con 14 obras, y conocer qué trabajos se realizaron en cada edición y quiénes son sus autores, de los cuales se señala sus cuentas de Instagram para saber más acerca de sus trayectorias, estilos y virtudes. Esta iniciativa, como resumen desde el Concello, tiene cómo máxima “convertir la ciudad en un museo de diferentes registros artísticos al aire libre”: “Es un proyecto revolucionario para erradicar el feísmo y convertirlo en arte que incluye actividades y actuaciones culturales complementarias y convierte la participación ciudadana en una base del cambio estético de la urbe”.

Una de las patas más importantes de esta iniciativa municipal es la Batalla Mural, que suma cuatro ediciones. Es un evento en el que grafiteros crean una obra sobre un mural que debe tener relación con un tema que la organización les desvela poco antes del comienzo de la prueba.

Expostas (Vanesa Á. y Lorena A.) - Coutadas, 185 Es un proyecto que nace de la colaboración de diferentes mujeres relacionadas con el arte urbano, el activismo a través del arte y el cambio social. Bajo el título Mulleres precursoras, rinden homenaje a Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Maruja Mallo y Concepción Arenal, ejemplos, respectivamente, de solidaridad, fuerza, valentía, libertad y justicia. Usan un fondo “con mucho movimiento” para “dar más potencia a la obra”.

Gorka Gil - Doutor Carracido, 130 El ganador de la Batalla Mural del “Vigo, cidade de cor” en 2022 lanza un grito en favor del veganismo. “La figura central representa una combinación de los miles de animales que sufren a diario: incluye referencias a la industria bovina, ovina, porcina, pesquera y ovípara. Unen fuerzas para aplastar una espada en llamas, símbolo de la industria cárnica”, señala.

Fundación Igualarte - Urbanización Sotavento Es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2002 por profesionales de la educación y el arte en la que se trabaja con personas con capacidades diferentes. El mural, de dos partes, completa y complementa estética y temáticamente el ya iniciado hace dos años en la parte central: “Se representa nuestra esencia viguesa con una cadera escolar cayendo, un bonsái-péndulo que se pasea por la Porta do Atlántico de la Praza América o una puesta de sol con las Cíes al fondo”.

Alba Fabre - Travesía de Vigo, 191 Con base en Barcelona, esta artista catalana trae a Vigo una interpretación de la imagen de una carta del tarot, El colgado. “La mujer está atada por un tobillo, pero tiene las manos y una pierna libres; podría descolgarse, pero no lo hace. Esta imagen resalta la importancia de la validación de las emociones derivadas de la incomodidad o del conflicto, que permite su reflexión y aceptación”, explica.

Maz - Muro exterior del Colegio Compañía de María Este artista vigués, que considera que “la pintura se parece a la magia”, compone su creación en base al diálogo con la pared y su contorno, lo que le permite “no perder el vínculo con la realidad”. Dará vida al muro del centro escolar vigués con una obra que busca penetrar el hormigón a través de elementos que representan la naturaleza y la apertura a nuevos espacios.

Milu Correch - Castelao, 26 Esta muralista argentina reconocida a nivel internacional por sus intervenciones realizadas a gran escala en su país y más allá de sus fronteras embellecerá un edificio de Vigo con una obra en la que refleja la sororidad con dos mujeres reposadas una sobre la otra. “La luz sugiere un interior, un refugio, un lugar cálido y de reposo”, destaca.

Juan Díaz-Faes - Coutadas, 87 Este artista ovetense internacional de larga trayectoria en pintura, muralismo, escultura y arte público traza una obra en la que un personaje arropa a otro. Es un agradecimiento a la apuesta por los programas de apoyo a la cultura de los nuevos mecenas: empresas, ayuntamientos, marcas o coleccionistas privados. “Permiten que los artistas crezcamos”, indica.

Colectivo Malditas Ternura (Sisa y Sofi) - Navarra, 18 Estas artistas visuales y muralistas de Buenos Aires realizan intervenciones con enfoque de género y buscan generar pensamiento crítico. Recuperan el personaje de Ofelia, de la obra de Shakespeare Hamlet, y se alejan de las representaciones idealizadas buscando el vínculo con el contexto natural.

Marta Lapeña - Calle Benito Castro Nogueira, 8 Esta artista plástica y muralista que vive y trabaja en Madrid se inspira en la costa y los motores económicos de la ciudad más vinculados al mar para crear un bodegón que “nos habla del lugar en el que se ubica”. “Desde lo cotidiano, se hace alusión a una cultura, una ciudad, sus costumbres y raíces”, expresa.

Moon Venture - Pista deportiva de Torrecedeira Esta artista mexicana –Montserrat Ventura– plasma la esencia marítima que caracteriza a Vigo, un lugar “que sabe a mar y es una puerta al Atlántico”, a través de una “danza entre persona, flora y fauna por medio de colores y formas suaves para dar movimiento sin perder el hilo conductor de lo que es una cancha deportiva”.

PeKolejo - Polideportivo de Valladares Este colectivo artístico chileno-español presenta un proyecto mural inspirado en la biodiversidad del Atlántico peninsular y enfocado en un “fascinante y enorme pez”, el atún rojo del Atlántico, “en vías de extinción y que, desde tiempos ancestrales, ha sido importante para las civilizaciones que habitaban estas regiones”.

Anastasia Belous - Clara Campoamor, 21 Esta artista ucraniana mostrará un diseño basado en los antiguos mapas marinos, “cuando la gente tenía miedo de los monstruos y los incluía en los primeros mapas de navegación”: “Esta idea derivó de la pintura en la que estoy trabajando, en la que, en el gran mar antiguo, con monstruos marinos, un bote rojo flotante nos transporta a mí y mi familia. Es una metáfora de tener que abandonar el hogar y adentrarse en lo desconocido, tal vez, con peligros”.