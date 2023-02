Vivir sin luz natural es un problema mayúsculo, ya no solo referido a la salud, sino también a lo económico, más hoy en día. Una familia de Vigo con dos bebés denuncia que su vivienda, situada en la calle Enrique Lorenzo, en Teis, se encuentra "a oscuras" debido a la presencia de un árbol sin podar que se adentra en su propiedad. Por miedo a ser denunciados, prefieren evitar la corta de las ramas en una vía de titularidad municipal.

"Llevo unos cuatro años pidiendo la poda y el mantenimiento de los árboles de esta zona, ya que en mi caso, el que me toca delante de mi piso, ya entra por la ventana y por el balcón", relata a FARO el padre de la familia, A. C., desesperado tras intentar una solución a través del Concello de Vigo, responsable de la rua: "Hice una solicitud formal y llamé incluso al 010, pero no he recibido ninguna respuesta, hace caso omiso a mis llamadas y escritos".

Esta situación provoca que estos vecinos deban "ya desde la mañana, tener siempre la luz encendida aun siendo verano", un inconveniente que afecta tanto al incremento del gasto energético como a la salud de las dos bebés gemelas que crecen en el piso: "No les da ni un rayo de sol estando en casa". Otro de sus miedos es que una colilla procedente de otra vivienda pueda acabar sobre el árbol en cuestión, que trepa ya hasta la segunda altura del edificio, ocasionando un incendio dentro del inmueble.

Doblar las ramas para evitar una multa

Para evitar que las ramas entren directamente en su hogar, A. C. ha decidido partirlas y dejarlas colgadas en lugar de cortarlas, pues es ilegal.

El servicio de Bomberos de Vigo aclara que la poda de árboles tan solo puede ser realizada por ellos a petición del propio Concello, no de particulares

Consultados por FARO, el servicio de Bomberos de Vigo aclara que esta acción tan solo puede ser realizada por ellos a petición del propio consistorio, no de un particular, siempre y cuando no se trate de una situación de "inminente peligro".

Al hilo, según el afectado, uno de los árboles del entorno de Enrique Lorenzo fue secado por alguien, probablemente para solventar este quebradero de cabeza, presente igualmente en otras áreas de la ciudad. En Teis, este escenario se repite "desde la rotonda de Sanjurjo Badía hasta el número 18" del citado vial, finaliza.