Los tradicionales carteles que anuncian en cada sala de vistas los juicios que se celebrarán a lo largo de la mañana en según qué juzgado han sido cambiados este martes por un mensaje, no unánime pero sí frecuente: los juicios previstos para hoy se suspenden a consecuencia de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Lo avisaron en noviembre y diciembre con sendos paros de dos jornadas, esperando a que el Ministerio moviese ficha y pusiese en marcha las mejores y pretensiones requeridas por el cuerpo de Letrados ya aprobadas, pero esto no ocurrió. Tampoco las diversas misivas remitidas por el comité de huelga conformado por las principales asociaciones de LAJs a nivel nacional pidiendo una reunión y retomar las conversaciones. Y al final ocurrió que el sistema judicial, tanto de Vigo como de diversos puntos de España, estará prácticamente paralizado sine die, a excepción de aquellas causas urgentes (detenidos o presos), con menores o violencia de género.

Seguimiento del 50%

A nivel local, en este primer día de huelga indefinida, en torno al 50% de los letrados judiciales secundaron la movilización y si bien algunos estaban designados como servicios mínimos, solo realizaron aquellos trámites que requerían de urgencia.

Esto se tradujo en la suspensión de sesenta juicios; en Social nº3 fueron 18 las suspensiones, otras 14 en Social nº 5, otros cinco juicios ordinarios en Instrucción nº 6 e Instancia nº 12 y otras tres en Instancia nº 8 e Instancia nº 5, entre otros.

“Esto parece lo más relevante cara al público pero la parálisis afecta también a los profesionales porque, por ejemplo, no se ha firmando nada que no sea urgente, ni remitido notificaciones a los abogados ni poderes. También nos encargamos de los mandamientos de pago y no se han ordenado más allá de los casos urgentes. En civil todo debe ser validado por el LAJ y eso hace que el sistema se paralice”, explicaba una Letrada Judicial en servicios mínimos desde la Ciudad de la Justicia.

Sin notificaciones

Embargos, indemnizaciones o fianzas son controladas por los Letrados de la Administración de Justicia así como el envío de notificaciones y escritos a los abogados. Pero también declaraciones. El Juzgado de Instrucción nº 6 de Vigo suspendió cinco declaraciones –celebrando solo los juicios de faltas inmediatos– e incluso para este miércoles, prevista la declaración de un testigo en caso de asesinato u homicidio en el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, no se llevará a cabo al no tratarse de un caso con preso.

También la letrada de Instrucción 5 de Vigo, que asumió en servicios mínimo su juzgado, el de Violencia sobre la Mujer y el de Instrucción nº1, explicaba que no se remitían notificaciones a otros profesionales, llegando a tener que suspender en su caso cinco declaraciones. En total, los trámites paralizados ascendieron a los 180 según fuentes judiciales.

Reivindicaciones

Pese a que no hubo concentración en Vigo, prevista quizás para finales de semana, Madrid acogió la manifestación central a la que acudieron Letrados Judiciales de Vigo, entre ellos el miembro de la ejecutiva de Unión Progresista y portavoz del comité de huelga, Juan Yáñez, LAJ del Juzgado de lo Penal 1 de Vigo.

Los conflictos que han desembocado en esta huelga obedece a la no adecuación de sus condiciones a las responsabilidades que vienen asumiendo tras las reformas legales de 2009 y 2015. A partir de entonces, el gremio ha asumido progresivamente una mayor carga de trabajo sin verla reflejada en sus condiciones salariales. La única posibilidad que puede evitar los paros es que el Ministerio que dirige Pilar Llop llame con la oferta de retomar la negociación sobre sus condiciones laborales y retributiva.

Por el momento, y para la jornada de mañan, se esperan nuevas suspensiones de juicios y declaraciones así como otros trámites que dependen directamente de la firma del Letrado de la Administración de Justicia.