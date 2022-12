El uso de vapeadores en adolescentes genera ya los primeros problemas en los institutos

La moda de los cigarrillos electrónicos o vapeadores –ahora ya muchos de ellos desechables– irrumpió con fuerza entre los adolescentes, que lo ven o entienden como una forma inocente de fumar sin llegar a consumir tabaco o dar uso de un cigarro convencional. Tanto se ha extendido este fenómeno entre los más jóvenes que empiezan a generar los primeros problemas en los institutos de Vigo. En las últimas semanas, los equipos directivos de varios centros educativos se han visto obligados a abrir los primeros partes sancionadores hacia los alumnos por haber sido descubiertos vapeando en las instalaciones. Se trata de una falta grave que conlleva la expulsión del alumno entre uno o dos días, en el mejor de los casos, o de periodos más largos si se trata de un comportamiento reincidente. En algunos institutos, si se trata de una primera ocasión, optan por dar aviso a los padres y trabajos como correctivo.

En sus normas de convivencia, los centros educativos prohiben expresamente fumar dentro de su recinto, no solo en el edificio en sí, sino también en el patio y accesos. Y, en este caso, aunque se trata de un dispositivo electrónico, tiene el mismo tratamiento que si se fumara un cigarrillo. “Esta pasada semana tuvimos el primer caso, un profesor localizó a un estudiante de 1º de Bachillerato vapeando en el baño. Por supuesto se trata de una falta grave y lo tratamos igual que si fuese tabaco. Dimos aviso en su casa y se le expulsó del centro”, explica Euloxio Santos, director del IES Politécnico de Vigo.

Con una gran variedad de sabores, y con la opción de escogerlos con o sin nicotina, el váper desechable se está convirtiendo sin duda en el producto de moda entre los más jóvenes. Se puede encontrar en estancos, pero también en todo tipo de tiendas, como colmados, ferreterías o gasolineras, con lo que los menores de edad, para los cuales su consumo está prohibido, tienen una mayor facilidad para acceder a ellos. “Lo puede adquirir de una forma tan simple, tan sencilla, sin carné y sin nada que muchos empiezan así y acaban con el tabaco de verdad”, amplía Santos, quien reconoce que a mayores de este episodio, no se han encontrado prácticamente ningún otro relacionado con el tabaco. “Es muy residual”, puntualiza el director.

Idéntica situación se produjo hace semanas en el IES Valadares, donde han dado con varios casos, especialmente en edades más tempranas. “Tuvimos varios casos en alumnos de ESO, pero en los cursos bajos. Uno fue localizado en el baño con el vapeador y otro en el autobús escolar. No podemos decir que haya muchos casos ni que sea para preocuparnos pero sí se trata de un comportamiento grave que, por supuesto, está prohibidísimo”, cuenta Eva López, directora del instituto vigués.

Sostiene la docente que considera que su uso en muchos de estos alumnos obedece más “a la tontería de estar con el váper” que a vapear en sí. “No por eso le dejamos de dar importancia, porque sí la tiene. Ante estos episodios optamos por llamar a la familia y si no es reincidente en lugar de expulsión se le sancionaría con trabajos, pero sí, es una falta grave”, señala López.

Por la contra, en otros centros esta problemática no es tangible pero sí cuentan ya con un código de conducta para estos casos. “Nosotros no hemos tenido ningún caso, o al menos no lo hemos detectado pero sí lo trataríamos como una falta grave, hablar con la familia y seguramente se iría expulsado del centro unos días”, cuenta Marco Veiga, director del IES Castelao, en el barrio de O Calvario.

Problemas con el tabaco

Señala, al igual que su homóloga del Valadares, que hay más problemática con los fumadores de tabaco normal. “Especialmente en Bachillerato, tienes que estar más encima de ellos porque, algunos, al ser mayores de edad, no aguantan todas las horas sin fumar pero saben que en todo el recinto, tanto patio como entrada está prohibido”, matiza Veiga. “Algunos en Bachillerato sí es verdad que se van a la parte de abajo, más escondida, del centro para fumar, tenemos a bastantes profesores de guardia y logramos que estos episodios sean contados”, argumenta Eva López.

“No hay ninguna normativa al respecto de su uso y los padres tienen bastante dudas” Iria Salvande - Presidenta de FOANPAS

¿Y los padres? ¿Son conocedores o conscientes de estas conductas? Desde Foanpas, la federación que aglutina a los padres y madres de alumnos de Vigo, se muestran un tanto perdidos ante la falta de normativa. “Empezamos a tener las primeras consultas de los padres ante el uso de los váperes a raíz de que a un chico de 15 años que lo compró se encontró fatal después de vapear. Ahora en diciembre plantearemos las acciones formativas del curso y este será uno a plantear porque puede convertirse en una problemática, sí”, sostiene Iria Salvande, presidenta de FOANPAS.

