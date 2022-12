Continúa la polémica en la política municipal sobre la supuesta concesión de licencias urbanísticas de forma irregular denunciada por parte del Partido Popular de Vigo. La concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, salía al paso de esta acusación asegurando que todas ellas “se han concedido con los informes técnicos y jurídicos”, así como con el cumplimiento del acuerdo plenario de aprobación inicial de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal que, como recalcó, establece de forma clara los casos en las que deben ser suspendidas.

La también teniente de alcalde del Concello ironizaba con que estas bases se encuentran publicadas en el DOG desde el 15 de octubre de 2021, por lo que “parece mentira que no hayan tenido tiempo de leerlas y que no conozcan que contó con todos los informes favorables, por lo que la edil pedía a los populares “que no intenten enredar” con la materia más de un año después con este instrumento de ordenación provisional aprobado en consonancia con la ley autonómica de la materia.

El portavoz municipal del PP, Alfonso Marnotes, ha reiterado que Caride “tendrá que explicar por qué se han concedido estas licencias al recordar que la Ley del Suelo de Galicia “es muy clara” ya que con la aprobación inicial del PXOM las licencias se suspenden en aquellos casos que el planeamiento vigente y el nuevo no sean coincidentes.

El concejal popular recriminaba al gobierno local que se ampare en ese acuerdo inicial, en el cual los cuatro concejales de la formación votaron en contra al denunciar sus irregularidades, y pedía que sea el secretario de la Gerencia de Urbanismo el que redacte un informe que dictamine si esas licencias han sido tramitadas de forma correcta o deben revocarse.

De esta forma reclamaba que se diera “seguridad jurídica” a las obras en localizaciones donde estaría anulada la licencia directa y sería necesario exigir el desarrollo de un Peri o un Plan Parcial.