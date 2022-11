Quíntuple escala inédita en Vigo

Por primera vez en su historia, el puerto de Vigo recibirá cinco cruceros un mismo día. Será el 19 de setiembre próximo cuando Anthem of the Seas, Disney Dream, Ambition, Silver Moon y Scenic Eclipse marquen un nuevo hito en los muelles vigueses en los que sumarán cerca de 1.300 metros de línea de atraque que harán que los barcos se repartan entre las terminales de Trasatlánticos, Comercio y probablemente Bouzas, hacia donde anteriores overbookings obligaron a buscar acomodo a gigantes como el mismísimo Independence of the Seas.

La bonanza que se avecina en el sector lleva a muchas operadoras a dirigir de nuevo su mirada hacia el puerto de Vigo, que diez años después prevé superar la psicológica cifra de cien escalas y de los 200.000 pasajeros, refrendando por otra parte el éxito de las negociaciones llevadas a cabo los últimos años por el equipo directivo de la Autoridad Portuaria olívica para la revitalización de este tráfico en la ciudad. La histórica jornada, marcada ya en rojo en la agenda crucerística de 2023, acercará en principio a unos 9.000 pasajeros, si bien todavía es pronto para prever con exactitud los niveles de ocupación de los cinco cruceros a tan largo plazo. En cualquier caso, difícilmente se batirá la marca de los cerca de 10.000 cruceristas que llegaron a bordo de Queen Mary 2, Costa Pacifica e Independence of the Seas en septiembre de 2012. Regreso del "Queen Mary 2" Precisamente el Queen Mary 2 será una de las novedades de la programación de 2023, al reaparecer en Vigo tras siete años de ausencia. El trasatlántico de la mítica Cunard Line vendrá el 11 de junio dentro de un sensacional recorrido trasatlántico de 35 noches desde Nueva York, en el que tocará en puertos de Inglaterra, Noruega, España, Francia e Italia, que desde el sitio web de la naviera se anuncia a precios entre 5.800 y 19.500 euros. Las cinco escalas previstas para el 19 de septiembre están confirmadas actualmente por las distintas operadoras de las embarcaciones. Citados de mayor a menor, el Anthem of the Seas arribará con unos cuatro mil pasajeros en uno de sus clásicos itinerarios a Canarias, teniendo previsto permanecer atracado entre las 9 y las 16 horas. Por su parte, el Disney Dream llegará para una visita de ocho horas con aproximadamente dos mil invitados dentro del viaje de despedida de su primera temporada en Europa que culminará en Nueva York tras once noches de travesía desde Inglaterra. Cruceros de lujo con helicópteros y minisubmarinos Por su parte, el Ambition atracará durante nueve horas en escala inaugural, con aproximadamente 1.200 expedicionarios en crucero de 17 noches desde Inglaterra a puertos del Mediterráneo. El Silver Moon es el cuarto invitado del quinteto, que deja para las dos embarcaciones más pequeñas la opción del lujo más abrumador. Llegará para una visita de diez horas en el marco de un crucero de dos semanas entre Southampton y Lisboa con unos 500 cruceristas que habrán pagado hasta unos astronómicos 37.000 euros por cada una de las cuatro suites más lujosas de la embarcación. Finalmente, el Scenic Eclipse, de parecido caché al anterior y que debutó en Vigo el pasado mes de junio, vendrá con 150 pasajeros que, servicios de mayordomo, excursiones privadas y bebidas premium a bordo incluidas, pueden disfrutar, además, de paseos aéreos en dos helicópteros Airbus de última generación o incluso de inmersiones en el mar en el minisubmarino que también lleva a bordo. Este barco que cumple las funciones de un megayate oceánico, llegará en crucero de diez noches entre Copenhague y Lisboa permaneciendo en puerto alrededor de once horas. Con las navieras navegando de nuevo a toda máquina tras dejar atrás dos durísimos años en los que la pandemia se llevó por delante una veintena de embarcaciones enviándolas prematuramente al desguace, además de provocar la quiebra de varias navieras entre ellas la española Pullmantur, el sector vuelve a surcar los mares viento en popa con unas previsiones al alza, que hace que las operadoras se froten las manos ante la temporada que se avecina. Con la pandemia superada, el fantasma de la crisis económica acechando hace por otra parte, que la temporada se afronte con optimismo, aunque también con cautela. “Anthem of the Seas” Propiedad de la naviera Royal Caribbean, tiene capacidad para 4.200 pasajeros. Tiene una atalaya acristalada, North Star, movida por un brazo giratorio que eleva al pasajero a más de 90 metros. “Disney Dream” Es el tercer buque de la flota Disney Cruise Line y entró en servicio en 2011. Hasta el más mínimo detalle lleva el sello de la factoría Disney, desde decoración de interiores, restaurantes o salas de juego "Ambition" No es un buque nuevo, pero sí se estrenará con esta nomenclatura en verano. Adquirido por Ambassador a Aida Cruises, antes llevaba en el casco el nombre AIDAmira. Tiene capacidad para 1.200 pasajeros. "Silver Moon" Gemelo del Silver Muse, es un ejemplo de construcciones más pequeñas pero con todas las comodidades. Se construyó en 2020 y cuanta con capacidad para 596 pasajeros y 411 tripulantes. "Scenic Eclipse" Es de la naviera australiana Scenic Ocean y es el primero de una serie de dos cruceros de ultralujo. Lleva dos helicópteros y un submarino, que se pagan aparte. Pueden viajar a bordo un máximo de 228 pasajeros.