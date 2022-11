Sanidade priorizará la demanda sobre las citas programadas en Primaria con la llegada de la gripe

Las previsiones epidemiológicas aventuran que la gripe alcanzará su pico máximo en las primeras semanas de diciembre y, con un umbral de incidencia próximo al 1,5% y un elevado volumen de afectación entre la población pediátrica en la actualidad, la Gerencia del área sanitaria de Vigo ha procedido a presentar el Plan de Contingencia para minimizar el impacto de dicha patología, poniendo especial atención en los centros de salud.

En esta campaña, el Sergas se ha puesto como meta priorizar el tratamiento de la patología en Atención Primaria con el objetivo de frenar desplazamientos a las urgencias hospitalarias y evitar las imágenes de las salas de espera y los pasillos desbordados y la sobrecarga entre los profesionales. Para ello, entre las principales medidas que se adoptarán desde la Gerencia en esta ocasión, destacan la “priorización da cita telefónica para que o paciente vaia ao centro de saúde e evitar aglomeracións, a diseminación da infección no hospital e facilitando a atención por parte do facultativo”, así como la priorización de la demanda sobre aquellas citas programadas.

Así lo indicaron esta misma mañana el gerente del área viguesa, Francisco Javier Puente, y la directora Asistencial, Susana Cerqueiro, quienes acompañados de la directora de Atención Primaria, Reyes Días, y diez jefes de servicio del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y responsables de centros de salud, enumeraron una serie de medidas de planificación asistencial “para garantir a adecuada organización de medios e atención nesta campaña”.

O programa XIDE permitirá priorizar as citas a demanda sobre as programadas

En Atención Primaria, además de la consulta telefónica, los profesionales destacaron la implantación del programa de Xestión Integral da Demanda en Equipo (XIDE) en seis servicios de once centros de salud vigueses, que permitirá “priorizar as citas a demanda sobre as programadas, derivándoas á categoría profesional que mellor as resolva”. Asimismo, el programa CMR100 “evitará os desprazamentos ao hospital, xa que ao chamar ao centro de saúde, esta quedará rexistrada e os administrativos a devolverán”. Por otra parte, se promoverá la atención domiciliaria en aquellos pacientes más vulnerables y con el Telea se realizará un seguimiento de los crónicos.

Por otra parte, los profesionales explicaron que la ocupación hospitalaria actual del Álvarez Cunqueiro se sitúa en el 87% y, en relación a la hospitalización, apuntaron que las principales medidas para reducir el impacto de la gripe serán nuevas técnicas de PCR rápidas, la priorización de las altas hospitalarias y de las pruebas e interconsultas, el desdoblamiento de camas en Medicina Interna, Neumología y de corta estancia, la agilización de los ingresos desde Urgencias y, en último lugar, la supresión de la programación quirúrgica.