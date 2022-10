No sé cuántos años tiene él pero sí que ya lleva 40 en Vigo, desde aquel 1982 en que llegó para actuar en el pub Harmony, un impetuoso joven argentino que venía de cantar en los lugares de moda de Madrid y Barcelona: Daniel Calá. Ya había recorrido medio mundo con su guitarra: París, Marsella, Génova, Nápoles, Malta, Estambul y la actual Ucrania... y era un compendio de experiencia viajera, fotografía aérea, música en directo y proyecto de empresario del espectáculo. En Vigo se fraguaron todas estas circunstancias y Daniel Calá se quedó aquí, para dar lugar a una época que marcó la historia de la ciudad y que transcurrió de modo paralelo y junto a la “movida viguesa”. Así, regentó el restaurante El Castro, que convirtió en café concierto, luego la discoteca TQM y El Rincón de los Artistas, El Mesón del Arte y El Piano. Contrató a infinidad de artistas e intervino en primera persona en todo tipo de festivales, radios, televisión y salas de toda Galicia. Y este fin de semana, Daniel comienza con una serie de conciertos que servirán para recordar y celebrar estos 40 años musicales en Vigo. Es de la raza de los incombustibles. No vuelve; nunca se fue.

Noguerol vuelve campeón del mundo de mototurismo

Si Daniel Calá es un resistente, un superviviente a muchas guerras, un resiliente a los obstáculos del camino, Juan Noguerol es, siendo senior, un tipo maduro, un vigués pluricampeón de competiciones internacionales que se pregunta, con razón, cómo no le dan una última del periódico cuando se la dan a muchos foráneos de muy menores méritos. Nadie es profeta en su tierra. Ya era, entre otras cosas, campeón Mundial de Mototurismo, ese nuevo formato de turismo que mezcla a lomos de una moto aventura, destreza, diversión y riesgo. Ya era ganador de la primera edición del concurso SPIDI Test and Ride, una aventura motorizada desde Galicia a Baden Baden, ya era no solo campeón mundial de mototurismo sino embajador mundial de la marca Spidi 4 Season, ya se había subido a tablsa de surf o ski y ganado campeonatos... y acaba de volver como nuevo campeón otra vez de la última edición de España Adventure. Noguerol es, exagerando un poco porque hay que promocionar lo nuestro, un Superman de la moto, con la que ha recorrido Europa y América, un Batman del ski náutico, tricampeón de españa sobre las olas, un Spider-man del surf o las embarcaciones náuticas . Presentador, locutor, narrador con amplia experiencia en teles, radio, streaming y presentación de eventos y hasta compositor musical para programas televisivos. No sé cómo mezcla tanto pero lo mezcla el tío.