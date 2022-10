Autoescuelas cancelan cursos gratis de patinetes eléctricos por falta de demanda

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son ya un miembro más en el día a día urbano, especialmente los patinetes eléctricos. En Vigo concretamente se han quintuplicado en los últimos tres años: la gente apuesta cada vez más por este tipo de movilidad por el alza de los carburantes y porque también es más cómodo para ir a sus puestos de trabajo. Esa auténtica eclosión de estos vehículos de dos ruedas llevó al Concello a aprobar hace seis meses una ordenanza municipal que regulase su circulación para que los usuarios que utilicen los patinetes se sometiesen a ciertas normas, al igual que el resto de conductores.

Como comparten espacio con motos y coches, entre otros, algunas autoescuelas de Vigo decidieron organizar en los últimos tiempos cursos y jornadas de formación destinadas a usuarios de patinetes eléctricos para enseñarles las normas básicas de conducción que tienen que cumplir en el día a día y, especialmente, lo que no deben hacer, además de consejos básicos sobre cómo conducir este tipo de vehículos.

Desafortunadamente, la demanda de estas jornadas de formación fue mínima y apenas hubo personas interesadas, por lo que no se llevaron finalmente a cabo. Y eso que las autoescuelas que se decidieron a organizarlas proponían jornadas de carácter gratuito. “La gente parece que no lo vio necesario, y eso que se están viendo auténticas barbaridades en la carretera y creo que es necesario al menos un curso de normativa básica. Pero no hubo interés y decidimos cancelarlo”, explica Andrés Bugallo, director de la autoescuela Faro.

Hay otros centros de instrucción de conductores tanto de Vigo como de los municipios del entorno precisamente que estaban planeando ofertar algún tipo de formación de este tipo y que sondearon el mercado y que, ante la falta de interés mostrado por conductores o potenciales usuarios de VMPs, decidieron finalmente no lanzar ningún tipo de curso de este tipo.

Hay que tener en cuenta que la normativa municipal que regula la conducción de VMP complemente la legislación ya puesta en marcha por la DGT. A los responsables de autoescuelas ha llamado la atención el rechazo general a los cursos de conducción de patinetes eléctricos precisamente porque en el día a a día ven numerosas infracciones de los usuarios de estos vehículos en las carreteras de Vigo.

“Vemos continuamente a personas circulando a velocidad indebida (el máximo permitido en patinete eléctrico es 25 kilómetros por hora), u otras que van circulando haciendo más eses de las que deberían. Hay que tener en cuenta además que los patinetes eléctricos no tienen intermitentes y señalizar con el brazo un cambio de dirección es inseguro, porque un vehículo de ese tipo perdería estabilidad, no es como una bicicleta”, explica Andrés Bugallo.

Entre las condiciones recogidas en la normativa, están la obligatoriedad del casco, elementos reflectantes y seguro de responsabilidad civil; edad mínima de 15 años para su manejo; distancia de 1,5 metros con los peatones –de no existir un paso seguro entre ellos, el conductor tendrá que desmontarse y empujarlo a pie apagado–; y uso unipersonal.

Además, no se permite circular con auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido ni utilizar dispositivos de telefonía móvil y queda vetada su circulación en aceras y zonas peatonales, sí podrán utilizar el carril-bici, pista-bici, sendas ciclables y aceras-bici –al no poder circular por aceras–.

El mayor ahorro de los vehículos de movilidad personal (cuesta 40 céntimos por cada 100 kilómetros, 10 veces menor que el coche que menos puede llegar a consumir) ha provocado que en un contexto de crisis económica y con precios disparados en los carburantes haya cada vez más personas que se decanten por esta modalidad más eco friendly. En total, cifran en 2.000 los que hay en circulación, la infinita mayoría patinetes eléctricos (el 90%), pero más de 5.000 componen el parque móvil que existe en la urbe: “Hay gente que tiene tres o cuatro, tenemos asociados que tienen distintos tipos”.