El pianista vigués que triunfa en el corazón de Italia

Cuenta una leyenda popular gallega que, en una pequeña aldea de la Serra do Courel, una manada de lobos seguía las órdenes de una grande y misteriosa loba blanca. Un día, la manada arrasó los terneros de una de las granjas de los vecinos, así que estos decidieron salir al bosque a matarlos. Los perros de los cazadores se enfrentaron a la loba. Ella mató a los perros que pudo, pero cuando los cazadores la tuvieron a tiro, no dudaron en disparar a matar. Su pelaje, blanco como la nieve, fue el trofeo con el que aspiraban a sacar rédito económico.

Según el registro oral de eminencias culturales como Vicente Risco, tras el asesinato de su líder, la manada de lobos comenzó a acosar a los vecinos noche tras noche. No cesaron y cada vez se acercaban más. Todo hasta que una mujer con aires de meiga explicó al pueblo que debían devolverles la piel de su loba blanca. Los cazadores siguieron los consejos de la mujer y se dirigieron a un claro del bosque donde la luna llena iluminaba. Allí dejaron el pelaje y, tras una noche de aullidos intensos, el pueblo no volvió a saber nada de aquella manda de lobos.

Esta leyenda tradicional gallega, conocida popularmente como la de A loba branca do Courel ha inspirado al pianista vigués Brais González para dar forma a una de sus últimas creaciones. Tanto le ha influido que la ha transformado en su primera ópera clásica donde mestiza su lengua con el italiano y que estrena este domingo en el Festival delle Nazioni de Città di Castello, en el corazón de Italia. Lo hizo, además, por encargo.

Y es que el Festival delle Nazioni se dedica cada año a un Estado diferente y, este, le toco al español. “A través dunha conexión por unha antiga alumna galega, o director artístico do festival púxose en contacto comigo para encargarme a obra desta edición”, explica Brais González en medio del viaje a Italia, donde estrenará su primera ópera estos días.

El equipo artístico que le brinda el festival se compone de nueve músicos, un coro, dos voces femeninas solistas y un narrador. Él, de hecho, va estos días a Italia a supervisar y opinar sobre la ejecución de su obra.

El proceso de búsqueda

Pero en el proceso de creación, González se encontró con un problema: “Eu quería facer algo que nacese da tradición galega. Cando me puxen a investigar sobre as lendas caín na conta de que existen moi poucas que teñan a dúas mulleres protagonistas que encaixasen coas dúas cantantes”, reflexiona. Entonces, antes que cambiar el género de otros actores principales de la tradición oral, González hizo una búsqueda intensa hasta que dio con A loba branca do Courel.

“Caeume xusto como unha luva. Eu son un namorado da Serra do Courel e atopar esta lenda foi perfecto”, añade. De este encuentro fortuito, pero fruto del esfuerzo, ha creado una obra de una hora y media que, tras su estreno en Italia, intentará traer a Galicia: “Esa é a idea que teño. Encantaríame. Pero iso ten que darse ao abeiro dunha institución que me axude”.