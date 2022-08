Tan solo cinco farmacias en Vigo admiten la venta de medicamentos por internet

Con la pandemia, el comercio online experimentó un bum sin precedentes en prácticamente cualquier sector. Pero no todos los negocios se han subido al carro de la compra por internet. Uno de ellos es el de las farmacias. Y es que desde 2015 la Comisión Europea puso en marcha la nueva normativa para vender medicamentos y productos de parafarmacia online. Siete años después de esta medida, cuyo fin último es evitar falsificaciones y tráfico de medicinas que no cumplan los estándares de calidad necesarios (incluso con riesgo para la salud de los pacientes y clientes), son muy pocas las farmacias locales que se han animado a comercializar productos, de manera legal y con todos los requisitos que marca Europa, a través de la red.

Listado

En Vigo tan solo cinco boticas son las autorizadas para la venta de medicamentos por internet –Farmacia Puerta del Sol, Farmacia Castelao Sola, Farmacia Viéitez, Farmacia Coruxo y Farmacia Policarpo– tal y como figura en la página de la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. Únicamente se puede adquirir productos de parafarmacia o fármacos sin prescripción médica, es decir, sin receta. “El procedimiento es muy riguroso ya que tienes que tener una página web adaptada a esta normativa; así como un transporte especial para garantizar la calidad del mismo y que el medicamento llegue en unas condiciones óptimas. Requiere de bastantes esfuerzo y es por ello por lo que muchas prefieren no optar por este servicio”, explica Amil López, la farmacéutica que regenta la Farmacia Viétiez, en calle Nicaragua.

Registro

Concretamente, todas estas boticas deben estar registradas en la lista online de Distafarma, creada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y solo a través de esta página web se permite la venta de medicamentos de uso humano no sujeto a prescripción médica a través de internet.

Bajo porcentaje

En Vigo hay 147 farmacias según el listado del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra –en el listado del Sergas figuran 141– por lo que el porcentaje de boticas con este servicio no alcanza el 4% del total. “Requiere un esfuerzo que no siempre compensa; primero porque quien más o quien menos tiene una farmacia cerca y que luego los precios sí pueden ser algo mejores pero no hay mucha diferencia”, explica López.

Farmacias del área

En la provincia, la cifra se amplía a una docena –en los municipios de Baiona, Sabarís, Salceda de Caselas, Gondomar, Vilagarcía, O Grove y Pontevedra – mientras que en toda la comunidad gallega son 27 las que permiten la compra por internet.

En 2016, tan solo un año después de la entrada en vigor de esta normativa, en Vigo eran 4 las farmacias acreditadas –se incrementó en una– mientras que en Galicia eran 12, en este caso, llegando a duplicarse desde entonces.

Pandemia

Lo cierto es que pese al bajo interés de las farmacias por abrirse al comercio online, las compras durante la pandemia sí experimentaron un crecimiento. “Especialmente de Paracetamol, hubo mucha demanda por el virus ya que era lo que principalmente se administraba cuando se estaba con síntomas o malestar por COVID. Habitualmente, a día de hoy, también funcionan muy bien los antitusivos o analgésicos”, cuenta la farmacéutica.

Consejo del farmacéutico

A su criterio, el principal motivo de este desinterés de las farmacias, a parte de los exigentes criterios de control por parte de la Administración es la proximidad de las farmacias a los domicilios y el trato personal del farmacéutico. “La gente, los clientes buscan ese asesoramiento personal que obtienen en la farmacia cuando vienen a comprar. Quieren un consejo o una recomendación que en el caso de internet ya vas directamente a por el medicamento que quieres. Aún así, es muy habitual que nos llamen antes para preguntarnos por el fármaco y luego lo compren a través de la página web”, completa Amil López.

Actualmente, y tal y como figura en la página web del Colegio de Farmacia pontevedrés, son más de 1.800 los medicamentos que se pueden adquirir en farmacias sin prescripción médica.

Productos de parafarmacia

Lo que sí es más frecuente es que las farmacias tengan habilitadas una página web para la venta de productos de cosmética, maternidad, cuidado bucal, nutrición, etc. Una de estas página es, por ejemplo, es la web “Charro en casa”, que ofrece una amplia gama de productos que se ofertan en farmacia a través de su web. Otro ejemplo es el de la farmacia Navia 28, que permite descárgate la App en el móvil o en el ordenador y comprar todos estos productos de parafarmacia.

Problemas para el suministro de hasta 548 fármacos

Las farmacias tienen dificultades para suministrar un total de 548 medicamentos en estos momentos, tal y como se recoge en la página de la Agencia Española de Medicamentos. En la propia página se aclara que en la mayoría de los casos hay una alternativa, por lo que no supone un inconveniente para los ciudadanos, aunque se observa un incremento de las alertas de desabastecimiento en los últimos años. La cifra es bastante similar a la cuantificada en años anteriores, cuando por ejemplo, en 2019, por estas mismas fechas, eran 560 fármacos con problemas de suministro. Según la propia agencia, se trata de una situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico “son inferiores a las necesidades de consumo nacional o local”. Suelen ser debido a problemas en la fabricación o distribución del medicamento.