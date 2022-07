Gesto solidario de uno de los asistentes al concierto de Sebastián Yatra en Vigo. Una vez rematada el multitudinario recital, pasada la medianoche, un ciudadano se acercó a una patrullas de policías locales para hacerles llegar un cartera que se había encontrado en la zona. En su interior había nada menos que 3.080 euros.

La Policía Local, que alabó la "solidaridad, generosidad y responsabilidad" del hombre, hizo después gestiones para tratar de localizar al propietario. Tras lograr contactar con él, el hombre acudió a las dependencias policiales para recuperar su cartera y trasladó su agradecimiento a la persona que la encontró y dio aviso a los agentes.

Toda vez que en la agenda de este verano queda una larga lista de eventos por disfrutar, la Policía Local ha recordado que se recomienda extremar el cuidado y la precaución en las grandes aglomeraciones y "no se debe de portar en estos lugares tan elevada cantidad de dinero". "No siempre —ha apuntado— el resultado es tan gratificante como en esta ocasión y no siempre la persona que encuentra el objeto perdido muestra esta actitud tan honesta y responsable".