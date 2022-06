Ellas tienen las mejores notas de Vigo

Son brillantes. Nada más y nada menos. Ellas pasan desapercibidas entre los demás chicos y chicas de su edad, pero Andrea Sampedro, Beatriz Vasallo, Helena Labandeira y Sara Vega serán distinguidas hoy en la entrega de premios y diplomas que tiene lugar en la Universidad de Santiago de Compostela por estar entre los mejores bachilleres y notas ABAU de Galicia. Sus porcentajes ocupan los cuatro primeros puestos del ranking vigués con las mejores notas, rozando el 10 de media entre Bachillerato y Selectividad. Aunque todas han escogido carreras de ciencias para iniciar su etapa universitaria, destacan como un descubrimiento muy gratificante materias y lecturas obligatorias en Lengua y Literatura Castellana o Historia. “Aborrecía la Historia hasta el año pasado, pero mi profesora daba la asignatura tan bien, que me enganchó. Lo hacía con tanta pasión que marcó la diferencia”, explica Beatriz Vasallo, alumna del IES Rosalía de Castro.

Sabía que estaba preparada. Lleva dos años haciendo auténticos puzles mentales para compaginar sus estudios de Bachillerato con el conservatorio donde se graduó en violín. Finalmente se preinscribió en Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Andrea Sampedro, con un 9,86 de media, no tiene fórmulas magistrales para llegar a ser la mejor entre los mejores, pero comparte un común denominador con sus compañeras: la autoexigencia, la curiosidad y tener un objetivo claro. “Nunca tuve un horario fijado. Estudiaba todas las horas que podía pero sin obsesionarme. Me enfoqué en conseguir la nota que necesitaba. Y aunque yo fui por ciencias me parecieron muy interesantes –a parte de Matemáticas, que me gustan mucho– las materias de Lengua Castellana e Historia. El Romancero Gitano me encantó. Me lo leí antes de trabajarlo en clase varias veces y me sabía de memoria algunos poemas. Tuve la suerte que me cayó en Selectividad”, subraya Andrea Sampedro, alumna del IES Santa Irene.

También quería estudiar Educación Primaria y Veterinaria pero ayer me decidí por Matemáticas"

Comparte con Beatriz la pasión con la música, que también se graduó en el conservatorio en la modalidad de piano. Para Bea, como le gusta que le llamen, el estrés estuvo parcialmente presente en sus años de Bachillerato, especialmente en 2º donde los tiempos se acortan y no hay tiempo para nada. Nacida en el seno de una familia de médicos, adivinar sus preferencias no es difícil. “Yo sí que tenía horarios día a día para verme los temas que me marcaba, aunque si algún día no los veía todos tampoco me fustigaba. Me encanta leer y quedar con mis amigas. Ese tiempo lo empleaba para desconectar porque sino no aguantas. Haré Medicina en Madrid porque siempre me interesó mucho el cuerpo humano y su funcionamiento”, matiza.

Será ingeniera industrial. Lo tiene claro e insiste que sin sus esquemas y resúmenes no llegaría hasta donde está. “Soy muy perfeccionista y no perseguí la nota sino mi propia satisfacción personal. Lo que sí intentaba es no estudiar después de las 10 de la noche. Sabía que lo llevaba bien preparado pero pensé que los profesores en la Selectividad iban a ser más exigentes corrigiendo” , señala Helena Labandeira, alumna del IES Compañía de María.

Confiesa que las materias memorísticas las estudia de pie y en alto, hablando con ella misma. La autoexigencia ha sido una máxima en su vida. Quiso ir a por una nota determinada como un reto personal que la llevará a estudiar Matemáticas en Madrid. Una decisión que tomó ayer mismo. “Estaba entre Educación Primaria, Veterinaria y Matemáticas. Me decidí por esta última justo ayer porque me da acceso también a la docencia y colaboraré con un refugio de animales que me reportará incluso más que una carrera”, concluye Sara Vega, alumna del IES Amor de Dios.