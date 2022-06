Bouzas se queda sin hoguera de San Xoán tras más de un cuarto de siglo de tradición

Más de veinticinco años de tradición pagana que se interrumpirán indefinidamente. Ese es el inevitable escenario que plantea la Asociación de Veciños de Bouzas para la noche de San Xoán. ¿El motivo? El Puerto de Vigo les ha denegado la licencia para hacer la tradicional hoguera en el aparcamiento del pabellón de deportes, jurisdicción de la Autoridad Portuaria. La primera que se realizó allí fue en 1996 y, hasta las restricciones sanitarias causadas por el coronavirus, siempre ha sido uno de los centros neurálgicos de ocio para la noche más corta del año en la ciudad.

La indignación entre los vecinos es notable: “Tenemos malas noticias. Como cada año, la Asociación se preparaba para la noche más corta del año, San Xoán. Nunca falta la sardina, la reina de la fiesta y sobre todo la hoguera, con todos los deseos que le pedíamos. Desafortunadamente, no sabemos bien si es dejadez por parte del Puerto de Vigo o que les da igual que no se celebre esta tradicional fiesta. El caso es que nos vemos en la obligación de cancelar todos los actos que teníamos preparados para ese día”, reza el comunicado hecho público por la Asociación de Veciños de Bouzas. Sin hoguera, no tiene sentido ninguna fiesta.

La noticia la recibieron hace ahora un mes en un escrito tras la solicitud formal para realizar la hoguera. En su respuesta, la Autoridad Portuaria alega argumentos que hasta el momento nunca antes había sostenido. Por una parte, motivos de seguridad: “No se permite la utilización de fuego real en las actividades que se realicen en la zona de servicio portuario, salvo en aquellos casos expresamente autorizados de trabajos en caliente”. Además, señala que esta prohibición también afecta a las prácticas de lucha contra incendios e incluso los fuegos artificiales que sean lanzados desde la zona de servicio del Puerto de Vigo. Aunque los vecinos han intentado mediar con la Autoridad Portuaria que preside Jesús Vázquez Almuíña, no han conseguido un acuerdo. “Después de veinticinco años, se nos niega. No sabemos por qué. Es un sinsentido”, critica el presidente del colectivo, José Vidal.

Los vecinos anulan todos los actos organizados para la noche estival

Preguntadas expresamente por los motivos de fondo que subyacen en este cambio de decisión, fuentes del Puerto de Vigo explican que se debe al incendio producido en 2019 durante el lanzamiento de los fuegos de Bouzas. Entonces, un solo cohete de la tanda de los lanzados la noche del 19 de julio, durante las fiestas del barrio, originó un fuego descontrolado en la terminal Ro-Ro de Stellantis dañando un total de 70 vehículos, 26 de ellos totalmente calcinados.

Paradójicamente, como los fuegos de las Festas de Bouzas no dependen del Puerto, ya que son lanzados desde la VG-20, ya han sido confirmados para este año. “¿San Juan no, pero los fuegos de Bouzas sí?, lamenta José Vidal. “Insisto, no tiene ni pies ni cabeza.”, remata.