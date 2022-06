“Saber una ley no te define como profesor”

Más de 1.600 vigueses se dieron cita ayer en alguno de los tribunales de oposición para el cuerpo de maestros (profesores de Educación Primaria) que se celebraron ayer en la ciudad. La primera prueba, compuesta de dos partes, reunió tanto a recién titulados como a docenes de profesores sustitutos que buscan una plaza fija. Hay que recordar que este año, los interinos y también sustitutos no están obligados a presentarse a la prueba para poder continuar en las listas.

Sistema "desfasado"

Si bien la lucha contra los nervios se volvió, una vez más, el tema más complicado de asimilar, el propio sistema de oposición tampoco es del agrado de la gran mayoría de titulados. “Es un sistema desfasado, te exige el conocimiento de ciertos saberes que luego no vas a usar en tu día a día. Deberían primar otras competencias como habilidades sociales, empatía, conocimiento de idiomas, TIC… Más en sintonía con una clase del s. XXI”, razonan Jénnifer y Guillerme.

“Lo importante es saber buscar los recursos, no memorizarlos cuando tu clase no va a depender de ello” Jénnifer y Guillerme

Nóveles o no en el arte de la oposición se suman a esta reflexión. Carmen, María y Pablo suman ya hasta 4 convocatorias y también sostienen que el formato de la prueba “no es el más adecuado”. “Conocer de pe a pa una Ley no demuestra lo buen profesor que puedes llegar a ser. Se trata de un examen memorístico y muy largo”, valoran estos opositores, quienes consideran más correcto que la segunda prueba, desarrollar un caso práctico, debería centrar el examen. “Pienso que la oposición tendría que empezar por aquí, que esta sea la criba, porque es verdad que con ella sí se ve cómo eres como profesor, no memorizando”, sostienen estos jóvenes.

Y es que para ellos, el futuro de la docencia pasa por saber adaptarse a las necesidades de cada alumnado. “La innovación metodológica debe ser primordial para un profesor, las clases magistrales de llegar y dar la materia ya pasaron. La forma de dar la clase es fundamental y sobre todo de adaptarla a cada alumnado”, añaden.

“Las clases magistrales murieron, la innovación metodológica debe ser fundamental para un docente” Pablo, Carla y María

Adrián y Alejando, opositores de 2º y 1º convocatoria respectivamente, suscriben esta opinión. “En estas dos horas de examen no puedes plasmar lo que sabes, y menos lo que vales como profesor. Demasiada memorística y muy poca práctica”, explican. De cara al futuro, demandan “una vuelta de tuerca” en la enseñanza y en las capacidades que deberían exportarse al aula. “Hay que ser adaptativo, cada clase o cada centro tiene sus peculiaridades. Sería importante formarse en competencias digitales y fomento de la convivencia en el aula”, amplían estos jóvenes de Vigo y Ponteareas.

Estar en continua formación y reciclarse como docentes son también los supuestos que Alba y Tania exigen a los profesores, ya no del futuro, sino a los del presente. “Deberíamos tener una mayor preparación para la atención a alumnos con necesidades educativas especiales y a la diversidad. El centro, según sus características, debería tener cursos de formación que fuesen obligatorios para todo el profesorado”, puntualizan las jóvenes, quienes también defienden un cambio en el formato de la prueba. “La segunda prueba, la de programación, debería centrar el examen”, argumentan.

“Este examen no nos define como profesores; la programación y el caso práctico deberían cribar” Alba y Tania

Menos ratio de alumnos

Menos ratio de alumnos por aula e incluso un incremento de profesorado en los centros son las dos demandas que Ángela y Teresa defienden para el sistema educativo. “Hacen falta muchas cosas, pero estas son prioritarias. Además, sería muy bueno un mayor apoyo psicopedagógico, y cursos de digitalización y también para el tratamiento de alumnos con necesidades especiales. No puede ser que los profesores se acomoden, hay que reciclarse continuamente”, valoran las jóvenes de Vigo y Ponferrada.

“Debería haber mayor apoyo psicopedagógico en el aula, así como una ratio menor de alumnos” Ángela y Teresa

Pruebas para profesor de ESO y FP

Las pruebas de ayer, que tuvieron lugar a lo largo de la mañana y de la tarde, se completarán con las de hoy para los docentes de Educación Secundaria, que integra también el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP y sus diferentes especialidades.

En global entre los dos días, serán 4.000 los vigueses que se presenten a una de las plazas ofertadas por la Consellería de Educación.