Patiño y La mirada atlántica

Hoy abrimos con libros esta sección, que ayer abrimos con una curiosa iniciativa empresarial comandada por Ramón Pombo, la miel en polvo, y anteayer con el encuentro en Redondela con el director del Museo del Prado, Falomir. Ahora lo hacemos con el libro de nuestro Antón Patiño, A mirada atlántica (edit. Elvira) , que presenta hoy a las 20 h. en el museo Marco de Vigo, escoltado por Anxo Cabada y Xavier Romero. Yo a Patiño lo sigo desde el siglo pasado (¡qué fuerte suena, pero fue ayer!), aun desde antes de que me diera hospitalidad en su casa madrileña (y en la de Menchu Lamas, claro), al final de los 70 o principios de los 80. Pintor y pensador sobre lo nuestro, escritor de larga marcha, esta vez publica un ensayo, La mirada atlántica, un recorrido panorámico sobre la modernidad cultural gallega con sus puntos de inflexión en los años de la República, 60, 80 y casi hasta ahora. Pensador, pintor y un tipo encantador.

Con el sarcoma, día a día

¡Iara Mantiñán, periodista comprometida, coruñesa de cuna, qué placer volver a tenerte en Vigo tras muchos años sin verte! Creo que fue en 2011, aún tú tierna periodista, cuando presenté en Vigo tu libro Cape coloured, escrito tras tu estancia en Sudáfrica, luego te perdí de vista, te recordé en una columna de última y sabe Dios en qué anduviste todos estos años. Y ahora me entero por Noelia, trabajadora social de Asarga (Asociación Sarcoma de Galicia), que eres presidenta de esta asociación y que hoy presentas el libro benéfico El sarcoma día a día , de 18 a 20 h. en la Zona Franca de Vigo. Me dicen que trata sobre la historia personal de nueve mujeres que, tras escuchar como dictamen médico la palabra sarcoma, su vida cambió para siempre; la de ellas y de cientos de personas que quieren ser escuchadas y dejar de ser casos aislados de una enfermedad invisible.

Una experiencia disbepopian

¡Pardiez, Cundo, Secundino Quinteiro, seguías igual de juvenil hace unos días, cuando te vi en el hotel Los Escudos en la III DISBEPO Experience, la distribuidora de vinos que representas! Debe ser que el vino conserva si es bien bebido, porque llevas 35 años propagando esa cultura y esa industria y tienes cuerda para rato. Lo pasamos bien durante la presentación alegre y mutitudinaria de vuestro catálogo Horeca, no solo de vinos pero más que nada vinos, rodeados de marcas de 45 proveedores como Protos, Pescanova, cervezas Alhambra, Codorniu, 200 Monjes… Me dicen que unas 2000 personas pasamos por allí a lo largo del día. Entre ellas responsables de cafeterías, vinotecas, restaurantes y algún ojeador de la competencia infiltrado, que se dieron cita para este evento industrial, es cierto, pero no menos cultural. ¡Salud, Cundo y disbepopianos!