Con Carlos, Beny, Barreiro, Puhinger y cocochas de Jaime

Quedé con mi dilecto Carlos López (sí, mujer, el de Foque, que llevó la moda infantil por el mundo) para comer algo por ahí. Nos citamos en la farola de la Plaza de la Constitución, tomamos un chiriguay (él cerveza sin alcohol) en la terraza de La Comidilla y nos fuimos al Espacio Beny, esa sala de arte que el ex rally man Beny Fernández tiene en Dr. Cadaval (interior) en la que exponen estos días Barreiro y Armando Martínez. Es una sala de arte, sí, pero con cocina para los amigos, y Jaime López “Capitán” preparaba unas cocochas y una pata con garbanzos. ¡Qué aromas celestiales, aunque procedan tanto de la tierra! Allí nos encontramos, mientras probábamos las cocochas y tras admirar la obra expuesta, con ese diestro realista y Marqués del Bic, Marcos Puhinger, que tiene casa arriba y estudio justo enfrente y nos enseñó su última obra, casi a punto para enviar a su cliente y, al salir, a Barreiro con Beny intrigando sabe Dios sobre qué. Tiene movida artística esa calle, desde que abrió su galería. Luego nos fuimos a comer el plato del día a La Comidilla.

El 15 aniversario de Natalí

“¿Cómo no viniste al 15 aniversario de La Comidilla?”, me espetó solo entrar su madama, Natalia Rodríguez. “Dios no me ha dado el don de la ubicuidad como al alcalde Caballero para gozo del PSOE y a Marta Tapias para el del PP”, le repondí a modo de defensa. Sé que allí estuvieron celebrándolo, el Día das Letras Galegas, Lourdes Villanueva y el hostelero Fran Vauxhal, Brais Avendaño y su Vero, que se conocieron precisamente hace 15 años este día, el médico Ángel Prieto, Amparo y Sesi Pino, Encho García y mi Carolina... ¡Feliz aniversario!

Entre el Pallares y el Alalá

El otro día me fui con Emily Boullosa a la taberna Pallares, ahí en Camiño do Medeiros, a picar algo de esa cocina tradicional que sale de la mano de su cocinera, Viki. A nuestra mesa se unió una conocida cineasta viguesa, con la que Emily habló de sus santos y cosas del Más Allá. En la barra, tomando un vino estaba el alcalde de Arbo, Horacio Gil. Y ya que hablo de Arbo. Mira por donde, nos encontramos con José Antonio Cruces y Ana Viéitez. Sí, home, sí, los que nos dieron más de una vez de beber su vino de Arbo en el Alalá, en Dr. Carracido. Bueno, pues lo que te cuento es que se han trasladado del 105 al 142 de la misma calle y ahí os van a seguir dando su callos los domingos y todos los días su zorza, oreja, morro, calamares o lo que caiga. Y su vino de A Rocha, claro, de donde es Ana, porque José es de Pontellas.