“En este disco buscamos simplificar las canciones”

Han pasado casi seis años desde que, Cró!, una de las bandas viguesas con más prestigio en el mundo del rock, publicó su anterior disco. Buah! salió la semana pasada en vinilo y en edición digital con soporte físico y sus canciones sonarán por primera vez en directo este viernes en la sala Mondo. Las entradas, a 10 euros, se pueden adquirir anticipadas en La Casa de Arriba y en www.entradium.com. Garantizan máxima calidad musical; también prometen baile.

–¿Por qué tardasteis casi seis años en sacar disco nuevo?

–Fue un cúmulo de cosas. Tardamos en ponernos a componer porque tuvimos bastantes conciertos con Cró!, también salieron discos de Trilitrate, de Es un Árbol. Los grupos paralelos se apoderaron de nuestro tiempo. Luego vino la pandemia. Y a esto hay que añadir que somos lentos componiendo.

–Esta vez grabasteis aquí, en los Estudios Radar de Pablo Iglesias.

–Quedamos muy contentos. En estudios Brazil de Madrid también estábamos muy contentos, pero es un estudio más de grabar en directo. En Radar grabamos las bases en directo, pero queríamos producir un poco más, usar más efectos. El estar en casa y tener más tiempo, tener un estudio más preparado para estas producciones, nos cundió.

–¿Qué aportan estas canciones de nuevo a la discografía de Cró!?

–Soy poco objetivo porque tardamos tanto en hacerlas que llega un momento en el que ya no somos conscientes de la canción. Lo que al principio te parecía súpernovedoso luego ya no. Pero siempre intentamos hacer cosas que no hicimos antes. Para este disco teníamos el planteamiento de apuntar más hacia las canciones y simplificar las cosas, y también usar sonidos electrónicos, sintetizadores… Es lo que teníamos en nuestras mentes. ¿Qué luego saliese? Ya no lo sé.

–La duración de los temas es más corta que anteriores discos.

–Siempre nos dicen que hacemos rock progresivo; no es que escapemos de esa etiqueta pero pensamos que hacemos algo un poco más general. También teníamos esa tarita de hacer las cosas más directas, por eso igual las canciones duran menos que en los primeros discos, que las había de siete minutos.

–¿Cuándo componéis os planteáis el reto de tener una voz propia dentro de un estilo tan amplio como el rock progresivo?

–Cuando componemos no tenemos una idea concreta de lo que va a pasar. Suelen llegar pedazos de ideas y luego entre todos vamos improvisando. Es más un rollo de intentar darle vueltas a la canción. Al final un tema que parecía que ya estaba hecho pasan meses hasta que le damos el OK. O años.

"Viene Borja Bernárdez a hacer las visuales. Sé que tiene cuatro proyectores distribuidos por toda la sala y que va a echar humo y colorines"

–¿Hay más sentido del humor en estas canciones?

–Siempre tuvimos esa faceta, pero sobre todo Rubén y yo, al estar en Es un Árbol, como que desfogábamos toda la tontería que teníamos por ahí. Puede que al parar Es un Árbol empezásemos a soltar esa tontería también en Cró!. También hay muchas cosas de las que hablamos que tienen que ver con cosas graciosas que pasamos entre todos.

–La Kominsky se os quedó pequeña para la presentación, ¿síntoma de que llegáis a más gente?

–Es nuestra casa y nos gusta mucho tocar, pero el aforo está un poco justo. Solemos hacer un concierto navideño, que esta vez tuvimos que retrasar, y quedó gente fuera. En la Mondo nos aseguramos de que no quede nadie en la puerta. Desde que empezamos hasta ahora creo que nos escucha más gente. Tampoco es que estemos al nivel de Rosalía, pero algo sí que se nota.

–Llevaréis también proyecciones en tiempo real.

–Sí, aún estuve hablando el otro día con Borja Bernárdez, que es el quinto Cró!. Sé que va a hacer una guapada pero no tengo muy claro qué. Sé que tiene cuatro proyectores distribuidos por toda la sala y que va a echar humo y colorines y que va a ser top espectacular.