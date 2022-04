La enciclopedia de la música viguesa: más allá de la Movida

Es habitual que en las mentes de vigueses y viguesas exista una suerte de frontera mental que, a menudo, no permite conocer y valorar la música autóctona más allá de la Movida. Esa es la tesis de Son da cidade. O libro da música Viguesa no noso século, una enciclopedia que pretende poner en valor a todas las bandas que en este siglo han construido, sin la ayuda de grandes promotores públicos o privados, una escena sólida que tiene representantes de la mayoría de estilos. Editado por Galaxia y firmado por los vigueses Pablo Vázquez y Denis Carballás, Son da cidade destaca medio centenar de grupos que desde el año 2000 han formado un circuito musical en ocasiones desconocido por el grueso de la ciudad.

“Dalgún xeito as bandas da Movida sentaron cátedra. Nas mentes mestúrase a tradición local coa nostalxia e iso non deixa ir máis alá”, argumenta Denis Carballás, encargado de elaborar ilustraciones originales para cada una de las bandas. Su compañero, Pablo Vázquez, amplía la idea: “Moitas veces sínteste cómodo no que coñeces e quedas nun inmobilismo que non che permite descubrir moitísima música interesante”.

Vázquez y Carballás crearon juntos en 2017 el documental Cuna de músicos, un repaso histórico y audiovisual de la música viguesa desde los ochenta hasta nuestros días. Esta vez han ido más allá: han creado un libro que será una referencia para todo aquel que quiera entender la evolución de la música viguesa contemporánea.

El formato es innovador. Con textos breves y ligeros, muchas imágenes de conciertos e ilustraciones, la lectura se vuelve ágil y accesible para cualquier público: “O interesante é iso. Abrir as audiencias. Se cada lector descubre unha banda que non coñecía, será un éxito”, reflexiona Vázquez, fotógrafo y redactor de la revista cultural A Movida. Gracias a su trabajo, en los últimos años ha ido entrevistando a decenas de bandas locales y foráneas que han pasado por la ciudad. Eso, junto a la melomanía que comparte con Carballás, les ha llev

ado a publicar un libro sin parangón en la ciudad.

No solo han innovado en el contenido, también lo han hecho en la forma. Carballás ha elaborado 51 ilustraciones originales inspirándose en la propia música de cada banda y en muchos de sus carteles y portadas de discos. Además, a través de un código QR al comienzo de la obra, el lector puede acompañar los textos de Vázquez y las ilustraciones de Carballás con música de cada banda elegida por ellos. Entres sus casi 150 páginas, se pueden encontrar a bandas viguesas tan notables en sus escenas como The Soul Jacket, Caldo, Kings of the Beach, High Paw o Zamaramandi.

Preguntados por los motivos que pueden crear esa frontera entre la sociedad viguesa y su indudable cantera musical, ambos consideran que la respuesta es compleja: “Creo que o principal é a responsabilidade individual. Creo que temos que ser curiosos e procurar descubrir todo o que nos rodea, que é moito”, explica Vázquez. “Ademais, dende as institucións creo que deberan favorecer e axudar a todas estas bandas”, añade Carballás. “Creo que é compatible traer a Maná con eses grandes cachés e, á vez, darlle a oportunidade a bandas locais que teñen tanto talento”, concluye Vázquez.

La obra, editada a todo color y en formato A4, comenzará a llegar hoy a las librerías de toda Galicia. Además, cuenta con el prólogo del best seller vigués Pedro Feijóo y el epílogo de Susana R. Barcia, profesora de la UVigo y precursora de la documentación de la música viguesa contemporánea.