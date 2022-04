Los comuneros de Vigo ya ejecutan el anillo verde ante la “inacción” institucional: "Es urgente"

Ante la “inacción” del Concello y la Xunta de Galicia para dar vida al anillo verde y la franja de defensa pasiva, la Mancomunidad de Montes de Vigo se ha puesto manos a la obra. No quiere esperar más. Con los medios de los que dispone, ha iniciado las labores para ejecutar estos dos mecanismos antiincendios centrados en la defensa tanto de las casas como de las poblaciones, así como del pulmón verde de la ciudad, un bien preciado. En su memoria, todavía están las escenas vividas en 2017: las llamas colorearon de naranja primero y negro después las parcelas verdes de la ciudad hasta llevarse la vida de dos mujeres en Nigrán y de un hombre en la urbe olívica.

“En vistas de que parece que ni una institución ni la otra quieren ejecutar el anillo verde ni la franja, hemos decidido ponernos a ello usando todos los recursos con los que contamos y que nos pueden facilitar las entidades públicas”, explica el exconcejal socialista y presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, Uxío González. En las plantillas para acometer los trabajos, están 18 personas contratadas a través del plan de empleo del gobierno local y 12 en el taller de empleo de la Xunta. “Ambas actuaciones son urgentes y prioritarias. Iríamos mucho más rápido con más apoyo público. Llevamos ocho o nueve años esperando”, lamenta. Ya han empezado a operar en los montes de Saiáns, con la eliminación de eucaliptos y la plantación de especies frondosas autóctonas.

González concreta que el anillo verde que está en ejecución no sigue el trazado de la senda que propone el Concello. Cruza los montes de la ciudad por el medio, desde Saiáns hasta Coruxo. “Sin más ayuda de las instituciones, nos llevará muchos años realizarlo, pero no podemos esperar más. Los técnicos dicen que, en adelante, los incendios tendrán más intensidad y se producirán en cualquier época del año. Hasta hace poco, solo se registraban en verano; ahora, ya en marzo u octubre. Debido al cambio climático, hay que ir un paso más allá: pensar en el largo plazo y planificar el monte para los próximos 50 años”, indica, a la vez que traslada la necesidad de “proteger a la población, las casas y el monte”. “Tenemos la misión de dar a las próximas generaciones el monte en mejores condiciones”, apostilla.

CORUXO Actuaciones previstas en los montes de Vigo CORUXO CORUXO CORUXO OIA CORUXO CHANDEBRITO CHANDEBRITO SAIÁNS Anillo verde propuesto por la Mancomunidad de Montes Montes vecinales Part. Pino+Eucalipto Frondosa Acacia PRIEGUE Anillo verde Pino Raso Límite franja defensa pasiva Anillo verde afección Pino + Eucalipto Cortafuegos Pozas/depósitos Pino + Frondosa Inforestales Eucalipto Particulares. Eucalipto Actuaciones previstas en los montes de Vigo CORUXO CORUXO CORUXO CORUXO OIA CORUXO CHANDEBRITO CHANDEBRITO SAIÁNS PRIEGUE Anillo verde propuesto por la Mancomunidad de Montes Frondosa Acacia Pino Raso Pino + Eucalipto Cortafuegos Pino + Frondosa Inforestales Eucalipto Particulares. Eucalipto Part. Pino+Eucalipto Montes vecinales Anillo verde Límite franja defensa pasiva Anillo verde afección Pozas/depósitos CORUXO Actuaciones previstas en los montes de Vigo CORUXO CORUXO CORUXO OIA CORUXO CHANDEBRITO CHANDEBRITO SAIÁNS PRIEGUE Anillo verde propuesto por la Mancomunidad de Montes Montes vecinales Part. Pino+Eucalipto Frondosa Acacia Anillo verde Pino Raso Límite franja defensa pasiva Anillo verde afección Pino + Eucalipto Cortafuegos Pozas/depósitos Pino + Frondosa Inforestales Eucalipto Particulares. Eucalipto

La Mancomunidad de Montes está “a la espera” de que el Concello informe al respecto de una solución en relación al anillo verde y de reunirse con la Consellería do Medio Rural, cita por la que esperan desde finales del año pasado. “Me queda la pena de que el Concello, con el presupuesto tan alto que tiene –el más elevado de la historia de la entidad, en palabras del alcalde, Abel Caballero– gracias a su buena gestión y la opción de lograr fondos de la Unión Europea, no avancen en el anillo verde. El conselleiro –José González Vázquez– nos transmitió su apoyo, pero estamos pendientes de reunirnos”, comenta González, a la vez que critica que tanto una administración como otra “pongan excusas”.

“Tenemos la misión de dar a las próximas generaciones el monte en mejores condiciones” Uxío González - Presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo

González advierte que, si se repite la ola de incendios registrada en 2017, las consecuencias “pueden ser similares o peores”. En las propiedades privadas, “hay más maleza” que en ese momento. “Está todo hecho un desastre”, denuncia. Es por eso que miembros de la Mancomunidad de Montes de Vigo han empezado a contactar con dueños de las parcelas en estado de “absoluto abandono”. Reconoce Uxío González que es un gran problema que existan terrenos sin cuidar: es combustible para los incendios. “Empezamos ahora este proceso en las zonas de Oia, Saiáns y Coruxo. Les proponemos que nos cedan su gestión, es decir, que se produzca una cesión de uso, para poder actuar nosotros. Queremos retirar eucaliptos y plantar frondosas autóctonas. Acordaríamos devolver las parcelas unos 10 años más tarde”, apunta antes de subrayar que lo ideal sería que las administraciones públicas echaran una mano aportando personal para desarrollar las tareas previstas.

Cruce de acusaciones

El plan de anillo verde del Concello contempla una senda de 49,6 kilómetros con dos bandas de 50 metros de ancho y un camino de 5 metros para permitir el rápido acceso de los bomberos en caso de incendio. Hace ahora un año, Caballero lamentó que la entidad de la Praza do Rei llevaba desde octubre de 2019 esperando por el OK de la Xunta al anteproyecto.

Sin embargo, el titular de Medio Rural, José González, criticó en una visita el pasado octubre que el alcalde hubiese afirmado que “no se hacía el anillo verde por culpa de la Xunta” pese a que su voluntad “está acreditada”. Recordó que, en abril de 2021, envió una carta al regidor en la que le explicó que, en esta fase de tramitación del anillo verde, “no hace falta ningún informe” de la administración autonómica: “Pero, en aras de la cooperación y coordinación administrativa, le remitimos dos informes para que se sintiese tranquilo y supiera que apoyábamos el anillo verde”.