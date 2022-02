El baile de fechas para la puesta en funcionamiento de la nueva estación de autobuses continúa, lo que provocará un pequeño letargo desde su finalización hasta la inauguración oficial. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, visitó este viernes los trabajos que se están desarrollando en la nueva terminal de 11.000 metros cuadrados y en la que se han invertido 18 millones de euros. En ella confirmó que los mismos han alcanzado el 90% de ejecución y que estará lista a finales de marzo.

Durante la visita estuvo acompañada por los técnicos responsables del proyecto y la delegada de la Xunta en la ciudad, Marta Fernández-Tapias. La conselleira destacó que el espacio “se aprovechó al máximo” al ser “complejo y encajonado”. En total habrá 22 andenes para embarque y ocho en regulación, permitiendo con cuatro ascensores y escaleras mecánicas el acceso desde el edificio de viajeros construido a una planta inferior.

Los 50 operarios que trabajan en la obra centran sus esfuerzos ahora mismo en los trabajos de revestimiento de la marquesina y carpintería o cristalería del edificio de viajeros, que actualmente se encuentra al 50% de ejecución frente al 80% de la urbanización.

El carril de acceso desde la Autopista del Atlántico hacia las dársenas ya está asfaltado y listo para ser utilizado por autocares, pero la Consellería de Infraestructuras condiciona la puesta en funcionamiento de la nueva terminal a la finalización de todas las obras en los dos túneles situados en cotas inferiores.

Vázquez Mourelle confirmó que las líneas hacia O Porriño, O Val Miñor y Redondela podrían comenzar a operar antes de mayo, cuando deben acabar los túneles entre Lepanto, la AP-9 y Vialia. Sin embargo, alegó que esta no puede ser “a parches” y que el traslado desde la Avenida de Madrid llegará con el 65% restante que usa la autopista.

El edificio, al contrario de lo que se creía, no gozará de una conexión directa y cubierta con el resto del complejo diseñado por Thom Mayne. Un ascensor unirá el pasillo clausurado al público actualmente en la entrada de la Praza da Estación con un pequeño callejón, mientras que la puerta acristalada ubicada en el parking también dará.

De esta forma, desaparece la posibilidad del “transbordo en tres minutos” de los andenes del tren los del autocar. El pasillo existente desde la zona de embarque de Adif, desde donde se vislumbra la estructura de la estación anexa, se encuentra tapiado y los viajeros deberán optar por atravesar el centro comercial o el aparcamiento.

La marquesina deberá ser suficiente ante lluvia y viento

La disposición de las dársenas y el edificio de viajeros podría derivar en un problema que no ocurre actualmente en la Avenida de Madrid: el embarque se realizará a cielo abierto. Preguntada ante esta circunstancia, la conselleira aseguró que se trata de un diseño “muy pensado y consensuado” por los técnicos y que no se atreve a cuestionar. En la msima línea se apuntaba a que la intermodalidad ha cambiado el paradigma de estas estaciones, convirtiéndose en sitios “para pasar y estar el mínimo tiempo posible”. De esta forma, la planta de viajeros de 354 m2 y Vialia deberán resguardar los viajeros, minimizando el tiempo en los andenes a la carga y descarga de maletas. Los 100 metros de largo de la plataforma no cuentan con ningún tipo de protección ante los fuertes vientos que llegan desde la ría, lo que restaría eficiencia a la cubierta de 2.200 m2 instalada.