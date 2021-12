Buenas noticias que llegan desde Madrid. El Consejo de Ministros aprobó una subvención directa de 1,3 millones de euros que viajarán al Concello de Vigo para que el equipo de Abel Caballero lleve a cabo el proyecto de puesta en valor de la fortaleza de O Castro y la musealización de las galerías.

El alcalde aseguró en la rueda de prensa diaria que espera el visto bueno de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultura, dependiente de la Xunta de Galicia. De no ser así, indicó, irán “a los tribunales”. “Vamos a hacer un esfuerzo por conciliar al máximo las voluntades, pero hay opiniones: por dónde se entra o sale no lo decide Patrimonio, sino el responsable, que es el Concello. Sus opiniones nos dan igual”, apostilló.

El pasado 15 de enero, Patrimonio Cultural informó favorablemente de la puesta en valor de la fortaleza de O Castro y de la musealización de las galerías, como propuso el Concello de Vigo. Según la resolución de la Xunta, los técnicos municipales deberán remitir una propuesta modificada en lo que respecta a los informes de arquitectura y arqueología.

En concreto, los técnicos indican que elementos como el volumen de acero en el exterior o la estructura museográfica interior inspirada en las cuadernas de un barco no se pueden considerar “poco invasivas”. Añaden que “no está suficientemente justificada su necesidad desde el punto de vista museográfico", por lo que instan a que se valoren alternativas.

Otros 700.000 euros

Caballero también anunció la aprobación de 700.000 euros de subvención para la modernización de la señalización de la ciudad. El Concello comprará 20 grandes pantallas para informar sobre el estado del tráfico, conciertos, hoteles, restaurantes… “El Gobierno de España hace una asignación directa a Vigo para potenciar el turismo de Vigo de 2 millones de euros. La Xunta de Galicia, cero patatero, ni un céntimo”, añadió.