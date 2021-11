El pasado fin de semana, Carlota Corredera estuvo en Vigo. La periodista suele escaparse a menudo a la ciudad que le vio nacer para visitar a su familia y amistades, y de paso disfrutar y respirar el aire de la que para ella es "la ciudad más bonita del mundo", y de la que suele presumir en sus intervenciones televisivas, siempre que puede. Por esa labor de 'embajadora' de Vigo, el concello le distinguía hace dos años como "Viguesa Distinguida", un título que para la presentadora de Sálvame, y según la entrevista que concedía a FARO tras conocer la noticia, "es tocar el cielo, está por encima de cualquier otro éxito".

“Ser Viguesa Distinguida es tocar el cielo, está por encima de cualquier otro éxito” “Mis padres sembraron en mí el amor por Vigo: me aporta oxígeno y mucha energía” Leer más

Además de esos fines de semana o puentes puntuales, la periodista también reserva días de sus vacaciones de verano y de Navidad para visitar Vigo, como así muestra en sus perfiles de redes sociales, dónde cuelga fotos cada vez que viaja a la ciudad olívica. "Siempre paso las Navidades en Vigo; todas las Nochebuenas, seguro, aunque no todos los fines de año, ya que si libro una fecha, normalmente trabajo la otra", aseguraba Carlota Corredera durante la entrevista que la web navidadenvigo.com le realizaba hace unos días para su canal de 'Youtube'. Esta página que se define como "oficial" de las navidades viguesas, se creó hace algunas semanas, aunque sin vinculación al Concello de la ciudad.

Durante casi diez minutos de entrevista, la periodista viguesa habló del significado que para ella tiene la Navidad, rememoró momentos vividos en esa época cuando era niña, y mostró su "orgullo" por un Vigo que se convierte en el epicentro de estas fechas, cada año.

"Para mi la Navidad es familia. Hace algunos años, era una época muy triste, era el día que contabas las personas que no estaban, pero desde que tengo a mi hija Alba, que tiene 6 años, he vuelto a ver la Navidad a través de sus ojos. Ahora la vivo con alegría, con ganas de que llegue, y con la ilusión de decorar la casa", confesaba una Carlota cuya vida ha estado marcado por los fallecimientos de su padre, que murió de cáncer hace 26 años, y por el de su hermano pequeño, que se marchó tan sólo un año después de su progenitor a la edad de 18 años.

"Tener 47 años, y ver la ilusión de mi hija la mañana de Reyes, te evoca a tu infancia. Toda esa magia que hemos vivido de niños, volver a vivirla ahora es maravilloso"

"También hago balance del año, de las cosas buenas que han pasado y, por supuesto, como comilona que soy, para mí la Navidad también es comida, es gastronomía, y sobre todo volver a la niñez. Tener 47 años, y ver la ilusión de mi hija la mañana de Reyes, te evoca a tu infancia. Toda esa magia que hemos vivido de niños, volver a vivirla ahora es maravilloso", reflexionaba la periodista viguesa.

Las comilonas en familia y la lotería en el FARO

Carlota Corredera también viajó al pasado para rememorar las Navidades de su niñez y los momentos más especiales que guarda en su memoria.

"Recuerdo la cabalgata del Calvario, ir a la entrada de mi casa con mis hermanos para ver qué nos habían dejado los Reyes, ir a ver a las abuelas, estar con la familia de mi padre en las comidas, y con la de mi madre, en las cenas; juntarnos todos los primos, comer cosas maravillosas, que no me dejaban comer a lo largo del año; y recuerdo, especialmente, que el 23 de diciembre mi padre nos traía todos los boletos que tenía de la Lotería de Navidad, para que los revisáramos en el Faro. Es algo que ahora ya no se hace, porque lo puedes comprobar al momento, pero aquellos 23 de diciembre, revisábamos con toda la ilusión esos boletos en el Faro de Vigo".

"Es algo que ahora ya no se hace, porque lo puedes comprobar al momento, pero aquellos 23 de diciembre, revisábamos con toda la ilusión esos boletos de Lotería de Navidad en el Faro de Vigo"

Volviendo al presente, la presentadora de "Sálvame" también comentó su experiencia en el Vigo que actualmente derrocha Navidad por los cuatro costados. "Las últimas Navidades a lo grande de Vigo, cuando aún no estábamos en pandemia, fueron las del 2019, y ya estaba la noria y el mercadillo navideño. La verdad, como viguesa, es un orgullo ver la ciudad llena de vida, llena de gente", aseguraba Carlota, que tras un 2020 difícil, augura que "este año serán las Navidades de la ilusión y de la esperanza, por lo mal que se ha pasado. Hay gente que lo ha pasado mal por salud o economicamente, y que, de pronto, Vigo vuelva a ser la capital de la Navidad, y que se venga gente de todos los puntos de España para vivirla con ojos de niño es lo que al final todos queremos: volver a ser niños, no tener problemas y recordar cómo era la vida entonces".

Para Corredera ese "es uno de los puntos fuertes de la ciudad, y se consigue con las atracciones, todas las luces y con toda esa magia que envuelve Vigo desde el 20 de noviembre hasta después de Reyes".

No se olvida la periodista de los beneficios económicos que estas fechas aportan a la ciudad, y sobre todo, a un sector muy castigado en pandemia. "Da mucha vida a toda la hostelería, que aquí es un sitio que puedes disfrutarla todo el año, pero también en Navidad, y luego que es una ciudad, no es porque sea la mía, que para mí es la más bonita del mundo, pero no sólo eso, creo que es una ciudad abierta al mundo, abierta al mar desde siempre por nuestra orografía y nuestra ría y, desde luego, muy hospitalaria. Si la gente viene, vuelve y repite, de eso estoy segura", sentencia la presentadora.

"Es una ciudad abierta al mundo, abierta al mar desde siempre por nuestra orografía y nuestra ría y, desde luego, muy hospitalaria. Si la gente viene, vuelve y repite, de eso estoy segura"

La entrevista concluye con una petición a todo aquel que le escuche: "Venid a Vigo siempre, pero en Navidades tambien", eslogan que Corredera hace a cámara después de desear que las cifras de visitantes sean de récord este año. "Ojalá se supere la gente que venga, porque hay muchos que esta deseando salvar el año, y es una manera de ilusionar a la ciudad. Se ve que ahora hay muchas ganas de vivir, se nota mucho en el ambiente, con todas las precauciones, pero también con alegría; ha habido tristeza encima de todos, pero poco a poco vamos viendo la luz y la Navidad va a ser una explosión para conseguirlo", augura.