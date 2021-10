Desde hace unos días, todo aquel que pasee por la calle Colón en Vigo no podrá evitar fijarse en uno de sus escaparates por la foto de grandes dimensiones que lo ilustra -de 137 centímetros de ancho por 290 de alto- pero, sobre todo, por la modelo que hay en ella.

Se trata de un póster gigante adherido a la vidriera de un centro de estilismo, en el que, además de la imagen del propietario y peluquero que regenta el establecimiento, Óscar Novo, aparece la campeona paralímpica de triatlón adaptado en Tokio 2020, la viguesa Susana Rodríguez Gacio, que sorprende en la instantánea con un 'look' muy alejado del que nos tiene acostumbrados.

Las ondas al agua en su cabello rubio platino, el maquillaje con carmín encarnado en sus labios, y un 'out fit' de alfombra roja nos transporta al cine clásico norteamericano, y en concreto, a mitos de la interpretación como Marlene Dietrich o Mae West. En una 'onda' más contemporánea, podemos encontrar similitudes con las cantantes Lady Gaga o Madonna, quien interpretó ese "Who's that girl? (¿Quién es esa chica?), frase que titula esta noticia.

Una intrahistoria de la infancia

Estilista y modelo, o lo que es lo mismo, Óscar y Susana se conocieron cuando eran niños. "Yo veraneaba desde muy pequeño en una aldea de Lugo que se llama Argomoso donde vivían mis tíos, que eran vecinos de unos familiares de Susana. Ella y su hermana también iban todos los veranos allí, y teníamos la típica pandilla con el resto de niños del pueblo", recuerda el peluquero. Pero aquellas épocas estivales de juegos y aventuras se quedaron ahí, y los protagonistas del cartel tomaron cada uno sus caminos y perdieron el contacto.

"Aunque nací en León, mi familia se trasladó a Lugo cuando yo era pequeño. Allí viví hasta los 18 años, y entonces me fui Vigo para trabajar en el oficio que heredé de mi madre". Después de prestar sus servicios en un hotel de la ciudad inauguró 'Oscar Novo, estilista', su propio centro de belleza que desde hace cinco años está situado en Colón, unos metros antes de comenzar la calle Urzáiz. "Un día del año pasado, cuando terminó el confinamiento, me llegó un mensaje por Instagram. Era de Susana", recuerda Óscar. La triatleta le mandaba un saludo, y entre otras cosas, le comentó sobre la posibilidad de ir a su peluquería a peinarse y a arreglar su cabello. "A ver si me paso por ahí", le dijo. A los pocos días, los amigos de la infancia se reencontraban.

Pereiro, Amargo, David Amor, Rosa Cedrón...

Desde que abrió sus puertas , el centro Óscar Novo se nutre de rostros populares como reclamo publicitario. Pasan por las tijeras del peluquero y se someten a una sesión de fotos, que después lucen dentro y fuera del local para mostrar su trabajo a los clientes. "Son buenos amigos que más allá del aspecto físico, me transmiten algo, pero no sólo he puesto gente conocida; también he tenido fotos de gente anónima", aclara.

Han sido o son imagen de la peluquería el exciclista Óscar Pereiro, el bailador Rafael Amargo, el actor David Amor, la modelo y presentadora Diana Nogueira o la cantante Rosa Cedrón, así que cuando se reencontró con Susana no se lo pensó dos veces. "Se lo propuse meses antes de los Juegos Olímpicos. Tampoco había salido la portada de la revista Time" matiza Óscar para dejar claro que su ofrecimiento fue anterior a la gran repercusión de la atleta.

La campeona paralímpica aceptó, aunque con algunas reservas. "Por mí encantada, aunque no sé si te valgo como modelo", le dijo. Fue más complicado poner fecha, ya que "entre los entrenamientos, su trabajo y otros compromisos, no pudimos quedar hasta después de Tokio".

Pero el proyecto se llevó finalmente a cabo, aunque "tenía un poco de miedo plantearle según qué cosas para las fotos. No conozco sus inseguridades, y quería tener tacto con ella, pero se mostró siempre dispuesta a todo y me dejó hacer. Al final fue de las veces que más fácil me lo pusieron", recuerda.

Susana se dejó llevar, confió en su amigo de la infancia y el resultado "es una imagen clásica, con matices rompedores" que gustó a todos. Además del peinado clásico, el maquillaje cuidado y el vestido negro avolantado, diseño de José Perea, Óscar quiso 'coronar' a la campeona con una tiara negra cuyo diseño es un guiño al cerco de laurel que recibían los ganadores griegos de los Juegos Olímpicos.

Pero la deportista viguesa también ha sacado a relucir su vis interpretativa en el videoclip “Estoy aquí“, de Rosa Cedrón, que pronto saldrá a la luz. "Es un canto a la diversidad y participa gente de diferentes razas y condiciones, entre ellos Susana que también se apuntó al proyecto", asegura el estilista leonés que formó parte de la producción.