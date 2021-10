“De momento somos siete las que hemos puesto denuncias por tocamientos y abusos sexuales contra Sergio Saborido Comesaña, pero nos han llegado otros 25 testimonios de alumnas que también lo sufrieron pero que no se atreven a denunciar por miedo”, explicaba ayer Lolita Watson, artista viguesa y la primera de las supuestas víctimas de abuso sexual de un director del colegio.

Las siete denuncias fueron presentadas ante el Juzgado de Instrucción número 4 el pasado 9 de septiembre que, según indicó la demandante, comenzará las diligencias mañana, lunes.

Las denuncias han sido presentadas tanto contra el ex director de la época –hay casos de hace 20 años y más atrás– y también contra la propia institución educativa, porque, a juicio de las denunciantes “el colegio no reconoce los hechos y no está apoyando a las víctimas”, explicó Sandra, otra de las denunciantes.

Por su parte, el Colegio Labor respondió a la acusación de Lolita Watson –realizada a través de un vídeo en Instagram el 23 de agosto– mediante un comunicado en el que explicaba que “nunca se había tenido conocimiento ni información alguna sobre estos supuestos hechos indebidos, ni tampoco sobre otros similares a los relatados”. Indicaba que no podía ignorar los comentarios publicados y que actuaría “con responsabilidad” ajustándose “a la legalidad y a nuestro ordenamiento jurídico”. Según informaba Efe, fuentes del centro aseguraron “que pondrán los medios para que si lo que se denuncia ocurrió, no vuelva a suceder”.

Concentración

Con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y exigir responsabilidades medio centenar de personas se concentraron en la Praza 8 de marzo ayer por la tarde al grito de “Se tocan a unha, respostamos todas” o “Contra os abusos, tolerancia 0”. Durante este acto se desplegaron también sobre una pared algunos de los mensajes recibidos en redes sociales de presuntas víctimas que alzaban la voz. Además, se leyó un manifiesto en el que se solicitaba la retirada del premio “Vigués Distinguido” al Colegio hasta que no asuma responsablidades,o protocolos de prevención contra abuso sexual en los centros educativos. Según explicaron desde el colectivo Feminisimo Unitario, el colegio ya ha pedido una mediación a las víctimas.