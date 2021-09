"En sólo tres horas hemos subido el número de seguidores en nuestro perfil en más de 200 y no paro de recibir llamadas y mensajes, algunos pidiendo el nuevo menú". Al gerente de la bocatería Papo's de Vigo, Óscar Amoedo, no hizo falta aclararle el motivo de la llamada que esta tarde le hizo FARO desde su redacción de Chapela y, sin apenas mediar palabra, se lanzó a contar lo que había pasado durante la mañana de este miércoles en redes sociales y la repercusión que estaba teniendo. "Todavía estamos sorprendidos", confesó.

La historia en 'stories'

Todo comenzó a media mañana con una de las publicaciones del Mitíco Jicho, ese personaje del que desconocemos su identidad, y que hace años se hacía un hueco en redes sociales con una prole de seguidores vigueses, que aplaudían un humor cargado de publicaciones irreverentes, soeces, pero ingeniosas, siempre sobre lo más 'mítico' de la ciudad olívica, y que le han convertido en uno de los instagramers locales de mayor relevancia. En esa historia subida a Instagram aludía al McAitana, ese menú con el nombre de la cantante que incluye en su carta una de las más conocidas franquicias de hamburguesas a nivel mundial y que la triunfita promociona en España.

A esa primera 'storie', con la retranca habitual que le suele imprimir el Mítico Jicho, le siguió otra, mencionando el troleo que le había hecho una reconocida cadena de pollo frito a su competidor de comida rápida, en el que anunciaba un nuevo menú con el nombre de su abuela Antonia.

Os presentamos KFC x Antonia, una colaboración con mi abuela. Tres tiras, dos alitas, una pieza, bebida y un complemento por si te quedas con hambre. Con extra de amor, por supuesto. pic.twitter.com/SMH66iCA5c — KFC (@KFC_ES) 15 de septiembre de 2021

Así que el personaje más mítico de Vigo no quiso ser menos, y lanzó su propio guiño a una de las bocaterías históricas de la ciudad (por no decir míticas), en forma de reto para que creara un menú con su nombre. "Bocatería Papos, no hay huevos a un Menú Mítico Jicho x Papos", decía la publicación adornada con una imagen con el rostro del actor Clint Eastwood.

"Cuando vimos la apuesta del Mítico Jicho, le dije a nuestro responsable de expansión: '¿La vemos?', así que nos decidimos enseguida, ya que teníamos que ser rápidos", recuerda Óscar Amoedo. "Buah neno, no nos calientes que sacamos un escuiso en un momento", rezaba la 'storie' de respuesta del local, que ya había decidido incluir ese nuevo menú junto a su archiconocido bocadillo Lourdes en la carta. Así que con un poco de suspense -una primera 'storie' de advertencia, con foto de la aludida incluida,: "No tenemos a Aitana, pero...", llegaría el anuncio: "Menú Criollo Completo Mítico Jicho", acompañado de un lema publicitario muy del personaje: "escuiso, meu".

"El mítico bocadillo del Papo's es el Lourdes, pero pensamos que debíamos buscar otro bocata para ponerle su nombre, y uno de los que gustan mucho, y además le va al personaje por su caracter atrevido y canalla era el de criollo. Había que completar el menú, así que pusimos las patatas '¡con mucho ketchup!', como broma por lo que dice Aitana en su anuncio, y de bebida, optamos por cerveza, y en este caso, una de las que más gustan en Vigo que es la 'Mil Nueve'. Pero había que redondear la oferta para igualarnos al resto, así que le añadimos el helado. Eso sí, ante la enorme reacción en redes, y la repercusión que ha tenido esta iniciativa, que empezó como medio en broma, tuvimos que llamar a la distribuidora para que nos mandara stock a los dos establecimientos donde se pondrá a la venta este menú, para estar preparados ante la posibilidad de que haya demasiadas peticiones", y es que "la gente está muy contenta con esta iniciativa", asegura Óscar.

De momento, el menú estará disponible en los establecimientos del Centro Comercial Gran Vía y de Panxón, dispensado en local y para recoger, desde el 27 de septiembre hasta el 15 de octubre. "En el de la calle Venezuela sólo hacemos bocadillos, ni siquiera hacemos ni patatas, por eso el Menú Mítico Jicho no se podrá pedir ahí", advierte.

Lo cierto es que este envite público por redes sociales entre el personaje y la bocatería tuvo su 'aparte' por privado.'No doy crédito, meu! le espetó el instagramer vigués al propietario del Papo's.

"La verdad es que un crack, sinceramente, y la gente le sigue muchísimo. En su día, había hecho una encuesta sobre bocaterías de Vigo, y nosotros quedamos en primer lugar por bastante diferencia", recuerda Amoedo, que hace recuento de especialidades nominales que ahora tiene su carta: "Además de los bocadillos Lourdes, por mi madre, y Pepe 1950, en honor a mi padre, tenemos la Hamburguesa Premium Abuela UFA". Esta última es en homenaje a su 'yaya', un cuadro de honor muy familiar, al que se une Jicho, ya 'adoptado' por el Papo's, de momento hasta el 15 de octubre, pero quizá para siempre "en función del éxito que el Menú Mítico Jicho tenga entre nuestra clientela", matiza.