La retranca viguesa también tiene su espacio en redes

La risa encontró hace años un filón en redes sociales, en sus distintas versiones. Estas plataformas están al servicio de la palabra, la imagen, el montaje o el vídeo, donde algunos chistes, gags y memes consiguen viralizarse y traspasar fronteras. Y en esto del humor, ya sea blanco, negro, sarcástico o absurdo, una de las armas más utilizadas es tirar de situaciones cotidianas con las que identificarse. En este sentido, los guiños más localizados tienen muchas bazas de triunfo, ya que su público potencial recibe ese humor como exclusivo de su barrio, pueblo o ciudad. No deja de ser una 'caricatura' de nosotros mismos, de nuestro lenguaje o costumbres que, por lo general, nadie más, fuera de nuestro entorno, puede comprender.

Y en Vigo, hay algunos expertos en sacar petróleo de lo local para hacer humor. Estos son algunos de los 'cómicos virtuales' de la ciudad olívica -uno por red social- cuya retranca viguesa acumula una notable cuota de 'me gustas', 'followers', compartidos o retuits.

1. CACHOCENTOLLO. Youtube. 1.250 seguidores. 405.493 visualizaciones

"Me gusta el placton y los caramuxos, el cine, José Tojeiro y frikear ", reza su cuenta de Twitter.

Cachocentollo es el alter ego de Alberto, un médico vigués -en el anonimato- que abrió su cuenta de Youtube en marzo de 2008. Desde entonces ha creado y editado unos 120 vídeos en los que suele tirar de clásicos del cine para reinventar diálogos y guiones, con doblajes de marcado acento gallego. Este tipo de parodias dobladas, que en su día puso de moda el programa de televisión 'El Informal', espacio en el que el humorista Florentino Fernández creó escuela, adapta situaciones cotidianas o de actualidad del Vigo o la Galicia con un claro acento 'enxebre', a las escenas que muestra la película de turno. En "La Invasión de los Vigosauriossss", por ejemplo, -uno de los más vistos-, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se pone en la piel de Nerón, en una secuencia en la que también está presente la presidenta de la Diputación, Carmela Silva (a la que Cachocentollo rebautiza como 'Mucha').

Cachocentollo intenta estar pegado a la actualidad, y la pandemia también le ha servido para hacer su particular humor, y aportar así su granito de arena al flujo de creatividad que se multiplicó en confinamiento. De ahí surgen "El rapante", que recrea la polémica diáspora de madrileños a Galicia cuando la incidencia por COVID en la capital de España era de las más altas del país, o la entrada más reciente del canal, de febrero de este año, en la que parodia el traspaso de poderes entre el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la actual titular de esa cartera, Carolina Darias. Para ello el médico vigués utiliza un extracto de la película "Los diez mandamientos", en la que Moisés, interpretado por Charlton Heston, hace las veces del conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña. Este es el resultado:

2. MÍTICO JICHO DE VIGO. Facebook: 16.000 seguidores / Instagram: 7.204 seguidores

"Cagándome en diola desde 2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣"

Este personaje, del que desconocemos su verdadera identidad, nació en Facebook en el año 2015, y en diciembre de 2020 decidió abrir un nuevo escaparate disparatado en Instagram. Así lo anunciaba: "Meus, si no quereis perderos ninguna jichada seguidme en Instagram: @miticojicho". Una trayectoria de años y decenas de publicaciones irreverentes, soeces, pero ingeniosas que le han convertido en uno de los referentes del humor 'reseso' -en el buen sentido- sobre la ciudad y sus vecinos. Con un lenguaje vigués muy propio y alusiones a lugares (pubs, locales, colegios, academias, empresas, tiendas...) que resultan familiares para algunas generaciones, publica memes que dan un vuelco a la nostalgia de tantos, que vivieron la época más desenfadada de su vida, entre finales del siglo XX y comienzos del XXI.

DICCIONARIO MÍTICO JICHO-CASTELLANO  Jicho: Alusión a un hombre de cualquier edad Fulero: De mala calidad Perkal: Meterse en un jardín Safar: Salvar una situación complicada Pillar a mitas: Comprar a medias Chiris: Porros Atorao: Estancado, bloqueado mentalmente Eskuisa: Término con el que Mítico Jicho alude a las mujeres Pinflar: Beber Viello/a: Padre/Madre

Con las posibilidades que le presta la red social en la que ahora desarrolla sus publicaciones, suma a sus habituales memes que ya compartía en Facebook, vídeos, encuestas y otras fórmulas para seguir sacando la sonrisa más canalla a los que se identifican con las situaciones a las que alude. Estos son sólo algunos ejemplos de su anecdotario más 'mítico'.

OS DE BICHITA READY PA FIN DE AÑO NEL CASTILLO, ENCIMA SAFABAN QUE PODÍAN IR A PATA.. Posted by Mítico Jicho de Vigo on Saturday, December 5, 2020

3. CHUZO DE PUNTA. Twitter. 8.464 seguidores

"Lacónico con grelos. De Vigo sin viguir en mí. Covachuelista. Estos son mis tuits. Son como son. A nadie los pedí prestados"

Y del lenguaje más coloquial, al mas refinado. Tanto, que lo plasmado por otro de nuestros referentes nos traslada a las épocas más ilustradas del castellano en los tuits que comparte desde hace años. Hablamos de Chuzo de Punta, el alter ego de David Araújo, al que destapamos en FARO, allá por 2017, cuando descubrimos su bella manía de dar los buenos días en un lenguaje extremadamente cuidado.

"El tuitero ilustrado" fue como definió el periodista que recogió su testimonio a este vigués, afincado por aquel entonces en Pekín, para el diario decano, donde explicaba que "todo esto fue algo improvisado, surgió de casualidad hace 4 o 5 años. Vivo en Pekín -actualmente reside en Madrid-, con una diferencia horaria de 6 horas, y supongo que algún día escribí algo así como 'Levantaos que me aburro' para que lo leyesen mis amigos de España. Y añadiría alguna palabra que me había llamado la atención. Al principio, solo los hacía los fines de semana, cuando tenía tiempo libre, pero poco a poco la gente fue entrando y contestando y ahora mismo es una obligación diaria", comentaba este aficionado a la literatura y a la escritura, que hoy cuenta con cerca de 8.500 seguidores en Twitter.

Este es uno de los tuits más recientes que ha publicado para dar los buenos días con ese rebuscado vocabulario.

Arriba, coición de tabardillos guachacas, de adufes estípticos y de atarvanes afechos a las procelas de partusas con clericó ensuelto en zurracapote y a la gandaya entre alatares, gatuneros y rifarrafas de pipiriles. — Chuzo de Punta (@chuzodepunta) 23 de junio de 2021

Pero la sagacidad de Chuzo de Punta va mucho más allá. El fútbol es otra de sus pasiones, y en su corazón lleva el escudo del Celta, en cuyas filas militó. También lo hizo en las categorías inferiores del Barça, de la Selección Española, y en algunos equipos de Segunda B, de ahí que reserve algunos tuits para esta afición. Uno de los más recientes, sobre una efeméride muy especial.

34 añitos se cumplen hoy del ascenso del Celta en Sestao y yo ahí, dándolo todo, y rezando ese mismo día el "Señor, un 0-0 me vale hoy". Y 0-0 fue. pic.twitter.com/JiUQATswE2 — Chuzo de Punta (@chuzodepunta) 21 de junio de 2021

Además, David hace también aportaciones cargadas de ironía e ingenio para recordar a los clásicos como Homero, Sor Juana Inés de la Cruz o Lope de Vega, y hacer una especie de traductor Castellano Actual-Castellano Antiguo, haciendo un formidable viaje al pasado para imaginar qué saldría de la boca de personajes como los antes mencionados. Un apartado con entidad propia que casi siempre arranca con un "Tú dices:"... al que por ejemplo podría seguir: "No sé qué viste en mí"; Sor Juana Inés de la Cruz decía: "¿Cuál fue la ascendente estrella que, dominando los astros, a mí os ha inclinado?".

Tú dices: "Pensamos con la polla y así nos va".

Lope de Vega decía: "Todo hombre es sujeto a las pasiones propias, mayormente a las concupiscibles, que turban de tal manera la claridad del entendimiento humano que le dividen y apartan de la principal senda a que la razón aspira". — Chuzo de Punta (@chuzodepunta) 20 de marzo de 2020

4. GOLLE GZ. Instagram. 1.100.000 seguidores

"Estoy un poco loco pero eso me hace feliz"

José Luis Vilar Gallego, conocido en las redes sociales como Golle Gz, es uno de los vigueses con más seguidores en Instagram. Hace algo más de cinco años, cuando todavía era un adolescente de 17, subió un primer vídeo en plan broma. Siguió elaborando gags por diversión, con colaboraciones de vecinos de su barrio de O Calvario, amigos y familiares y comenzó a ver que aquello tenía cierto éxito. En poco tiempo, llegó a tener 700.000 seguidores, muchos de ellos de fuera de Vigo, e incluso extranjeros. Al ver la cantidad de visualizaciones que tenía desde Madrid, Barcelona, Argentina o México, incrementó su contenido, que se popularizó con la entrada en escena de su abuela: Flora Pedreira, de Baiona.

En alguno de sus vídeos, en los que ironiza y parodia situaciones cotidianas propias de su edad, contó con alguna colaboración estelar como el cameo realizado por el actor Eduardo Gómez Manzano, cuya popularidad llegó a comienzos del 2000 gracias a su papel en la serie "La que se avecina", en la que interpretaba a Mariano Delgado, padre del portero del edificio -Emilio, que hacía el también actor Fernando Tejero- de la primera alocada comunidad de vecinos más famosa de la televisión. En este gag con el vigués, que realizó unos meses antes de fallecer, Eduardo Gómez también hacía de progenitor de Golle Gz, aunque en este caso era un padre bastante irresponsable.

En la actualidad, ya con 22 años, la temática de los vídeos son guiños basados en las chicas, la novia de turno, los estudios, los amigos, irse de fiesta y situaciones que se le pueden presentar a un chaval de su edad, en el día a día.

5. GRTAMARA. Tik Tok 178.400 seguidores

Hago de todo, no destaco en nada 🙃

Tamara García (@grtamara) llegó a tener millones de visualizaciones en TikTok en unos meses. El confinamiento llevó a esta vecina de Mos, ahora residente en Madrid, a comenzar a subir vídeos en la aplicación para matar el aburrimiento. Un baile, una imitación, una parodia, que le reportó varios miles de seguidores hasta que un día compartió su experiencia a la salida del dentista con la mitad de la boca paralizada por la anestesia, y su vídeo se hizo viral. Logró nada menos que 2,8 millones de visualizaciones y su lista de seguidores subió como la espuma. Hoy cuenta con casi 180.000 y acumula con su contenido 4,5 millones de 'me gusta'.

A veces cuenta con colaboradores para sus vídeos, como éste en el que parodia los informativos en verano, donde también participa @isa.balado

Estos perfiles son tan sólo una muestra de la creatividad viguesa en redes. Ni mejores, ni peores que otros que pueda haber. Harán reír, pero probablemente no a todos. Y es que el humor y la carcajada son como las lentejas: si te gustan las comes y si no, las dejas... o comes otra cosa.