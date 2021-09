Los Perrer’s, medio siglo después

Miradlos qué ufanos posan ante la ría que casi les parió. Estos que veis eran en los años 60 la pandilla de los Perrer’s y, aunque han pasado tantos años (que no se les nota), hoy en día siguen siendo amigos. Son hijos de Meira (Moaña). Dicen ellos que, como no podía ser de otra manera, son tercos y no cejan en el mantenimiento de la amistad. La foto está hecha en la isla de San Bartolomeu por el presidente del Club de Remo San Bartolomeu después de una comida en la Taberna de Lino. Ellos son: Gelucho, Pablo, Carlos, Sendo, Fino, Marcelo, Foro y Lolo Meira. Tienen un lema: Al amigo que en apuro está, no mañana, sino ya.

Por fin, el libro de Gerardo

¿Cuántas veces hemos clamado desde aquí porque se publicara de una vez el último libro del laureado periodista vigués Gerardo González Martín, compromiso de la Diputación de Pontevedra por el premio otorgado al mismo que se retrasaba año tras año? Por unas razones u otras, entre ellas la magnitud del mismo, dos tomos, se fue retrasando, y Gerardo murió hace unos meses sin ver esa asignatura pendiente que era su publicación. Pues bien, podemos decir que ya hay alguna librería que tiene en su poder Diccionario de vigueses (1875-1945), quizás el más grande esfuerzo de recopilación de biografías habido en la historia editorial de Vigo. Lo rocambolesco de su publicación es que llegó a la librería o librerías, si no en vida de Gerardo, al poco de fallecer, aunque estaba ya editado y con depósito legal hace años, y que la familia se enteró de que estaba en la calle por sus propios medios. No va uno a pensar que estaba a secuestrado, pero sí que el Servicio de Publicaciones de la Diputación tiene un colocón organizativo de aúpa. ¿Cómo se retrasó tanto un libro de un Vigués Distinguido que constituye una aportación sin precedentes a la biografía de la ciudad? Esperemos al menos que el Instituto de Estudios Vigueses lo presente al público, aunque sea algo póstumo. Es fruto de un esfuerzo colosal.

Vuelven los Apassionatti

Hablo con Nuria Lorenzo y me cuenta que la familia Appassionati vuelve a su actividad coral con muchísimas ganas e ilusión, ya que llevan año y medio de parón debido al COVID. A pesar de no haber podido reunirse para ensayar han seguido participando en concursos internacionales de forma online, y en plena pandemia se trajeron dos primeros premios de Moldavia. Os aviso a los coralistas que en octubre arrancan su actividad y para ello han convocado castings para todas sus formaciones. I Bimbi Appassionati hará sus castings el sábado 25 de septiembre en Vigo (iglesia de los Jesuitas a las 17:00 h) y Nigrán (CEIP Humberto Juanes a las 10:00 h). Como novedad y debido a la gran demanda, este año abren una segunda sección en Nigrán. Las otras dos secciones, Gli Appassionati y Gli Amici Appassionati, abren sus puertas para todos aquellos que estén interesados en formar parte de sus filas. Enviad un correo a corogliappassionati@gmail.com y se pondrán en contacto con vosotros. ¿Su página web? corogliappassionati.com.