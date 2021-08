Viviendas millonarias a la “caza” de propietario

Todas ellas comparten un precio mínimo –un millón de euros–, y cuentan con una superficie superior a los 500 metros cuadrados. Son datos que ofrece la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que cifra en más de 180 el número de casas y pisos millonarios que están a la venta en la provincia de Pontevedra –el área metropolitana de Vigo es el que más tiene de toda la comunidad–, más de la mitad de las que atesora Galicia: algo más de 300. En la provincia de A Coruña, se encuentran unos 100 –en A Coruña ciudad, Arteixo, Miño, Santiago de Compostela, Bergondo u Oleiros–; en la de Lugo, 12 –en Lugo ciudad, Viveiro, Monforte o Ribadeo–; y en la de Ourense, 8 –en Ourense ciudad, Piñor-Barbadás, Valdeorras o San Cibrao das Viñas–.

1,5 millones de euros Oia

1,9 millones de euros Panxón

Los propietarios se quieren deshacer de estos activos, según concreta el presidente de Fegein, Benito Iglesias, porque “necesitan liquidez” o “les cuesta afrontar los gastos fijos de mantenimiento de este tipo de propiedades para poder conservarlas en perfecto estado”. Del otro lado, el perfil del cliente: “Es nacional, empresario o alto directivo de una gran empresa que tiene entre 40 y 60 años”. Busca, sobre todo, “privacidad en su compra, espacios abiertos en el interior y amplia extensión de terreno en el exterior”, así como “proximidad a todos los servicios”. “Por supuesto, ante todo, quiere tejer una propiedad exclusiva, por lo que la piscina y el amplio jardín son imprescindibles”, detalla Iglesias.

Los interesados en la compra de estos activos negocian el precio “al máximo”

El representante de Fegein señala que las personas interesadas en estas viviendas de lujo “negocian el precio al máximo”. “Generalmente, los compradores no suelen tener prisa; no necesitan financiamiento o adquieren el inmueble con una reducida financiación bancaria y aportación de capital. Lo más habitual es que busquen una vivienda de reposición o bien que trasladen su residencia, principalmente, por motivos laborales. Debido a esto, el tiempo de venta de la vivienda de lujo suele ser superior al de la media. Todo lo que está a precio se vende, lo que no, sigue en el mercado años y años, por lo que el vendedor debe ser consecuente con el comportamiento del mercado de propiedades de lujo”, expone.

2,2 millones de euros Teis

1,6 millones de euros Saiáns

Benito Iglesias deja claro que, en la comercialización de este tipo de viviendas, es “fundamental” el trato exclusivo, así como haber aplicado acciones de home staging –preparar la casa para que guste al mayor número de personas posible con el objetivo de favorecer su venta en el menor tiempo y al mejor precio–. “El acondicionamiento debe ser correcto: hay que mostrar la propiedad en todo su esplendor. Todos los detalles se tienen que cuidar al máximo en una propiedad cuyo valor siempre supera el millón de euros”, anota el representante de Fegein.

Como explica Iglesias, antes de enseñar la vivienda a un cliente, los propietarios, conjuntamente con el consultor inmobiliario, “ya se habrán encargado de limpiar, pintar, abrillantar, pulir, redecorar, retirar elementos en mal estado, reparar, incluir objetos decorativos neutros pero de alto standing o poner ropa de hogar acorde a la estación”, acciones que, “sin duda, van a generar un valor añadido a la propiedad en el momento de su presentación”, lo que permitirá llamar la atención –todavía más– de los potenciales inquilinos y aumentar las opciones de convencerles. Y es que, al tratarse de activos con un precio tan elevado, los dueños se quieren asegurar de que su joya inmobiliaria brille lo máximo posible para ganar cierta ventaja con respecto a otros pisos o casas que estén en la misma situación.

1,7 millones de euros Isla de Toralla