Qué bonito, después de 12 años de desencuentros, las raíces volvieron a florecer entre Alberto Cela y Pepe Morales, pero para ello tuvo que intervenir un buen amigo y letrado de prestigio, Carlos Borrás, para certificar el nuevo encuentro. Eso sí, contando con la intervención del Sto. Cristo de la Victoria, que para eso estamos celebrando la novena, para algo Borrás es es el Carrero Mayor del Cristo, Cela tira del carro y Morales ha llevado el estandarte del Cristo. ¡Amen!

¡Tó Dios a la Feria del Libro!

Vuelvo de las Castillas, quedo en la Alameda para tomar una birra con Nieves, José Luis Galovart y Sesi Pino, ¿y qué regalo se ofreció a mi vista? ¡La 30 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión desparramada frente a los bares! ¿Qué mejor paseo o cita con un colega, novia, amante y hasta la propia esposa o marido podéis tener estos días que en la Alameda, bien a la fresca de la mañana, a la hora del vermú o a la atardecida, buscando ejemplares antiguos, viejos, de saldo, de ocasión y descatalogados que no se pueden encontrar en establecimientos tradicionales, y tomando un chiriguay en cualquiera de las estupendas terrazas que tenéis enfrente? ¡Hay que defender el libro y más si está cerca de los bares! Todos estamos en deuda con las librerías, yo con la Ir Indo de Bieito Ledo o la Esmorga de Jose Ulloa o la Librouro de Jorge Patiño, aunque las dos primeras están cerradas porque hoy sobrevivir en ellas es de héroes, pero a mí me han esculpido como lector. ¿Están en proceso de extinción las librerías? Dios no lo quiera, aunque a lo mejor solo es tal como se han entendido hasta ahora y permanecerán abiertas aquellas que evolucionen y se asocien con galerías de arte, restaurantes, teatro, hoteles... ¿Cuál es el futuro de los libros? ¿Cuál de la prensa de papel? Aprovechad, id a nuestra feria del libro.

Felicidades, bella Alejandra

Una lectora fiel es, por ejemplo, Geli Terrazo, la mujer del presidente del Celta, Carlos Mouriño, que no debe leer tanto con tanta ocupación deportiva y de negocios como esos vinos Quinta de Couselo, Finca Vinoa, o Pazo de Casanova. ¡Pero si ella tiene hasta Club de Lectura y no os digo los personajes interesantes, variopintos y conocidos que están apuntados! Os asombraría. Geli está hoy en onda abuela porque celebrará en su casa del Portiño el cumpleaños de la más pequeña de sus nueve nietas, la guapa mexicana Alejandra, de 8 añitos, la hija de Carlos Mouriño Jr. y Gisele. No sé lo que harán allí pero, como Geli y el presidente Mouriño son unos abuelazos, de todo.

¡Viva Perú independiente!

A veces pienso que menos mal que tenemos emigración latinoamericana, porque no solo refuerza nuestro tejido productivo básico y natalicio, ambos semiabandonados por los españoles, sino que nutre nuestro ejército porque los españoles se han hecho unos blandos y, además de ello, cultivan la idea de Dios que nosotros hemos dejado a un lado. ¿No es verdad, Luisi Mota? Mirad a la Hermandad Peruana en Galicia Señor de los Milagros, que, en colaboración con la Pastoral Diocesana de las Migraciones, celebra el bicentenario de la independencia del Perú e invita a la comunidad de ese país a una misa oficiada por Pedro Carro. ¿El día? Mañana jueves, a las 8 de la tarde, en la parroquia del Perpetuo Socorro.