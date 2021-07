La Favec abandonará su local tras la sentencia desfavorable del TSXG

“Coincidimos con el juzgado de instancia en que las dos partes, en sus respectivos escritos, ofrecen argumentos muy sólidos en la defensa de sus respectivas posiciones. También coincidimos con el auto recurrido en que, con arreglo a lo que cabe tener en cuenta en juicio cautelar, el interés público municipal se presenta como prevalente o principal frente al mantenido por la asociación recurrente”, recoge el fallo del alto tribunal gallego. “El dictamen judicial es íntegramente desestimatorio, no lo estima parcialmente ni requiere del Concello la cesión de otro local”, valora la entidad municipal a través de un comunicado de prensa.

EL TSXG señala que queda “acreditado” por el Concello que el requerimiento “viene motivado por la necesidad de realizar unas obras que, aunque no afecten al piso segundo –ocupado por la entidad recurrente-, sí lo hacen en relación con las plantas inferiores -en las que se desarrollarán servicios públicos relevantes- y por la urgencia en la circunstancia de que las obras están financiadas por fondos europeos con plazos perentorios de justificación”.

“Hemos de coincidir con el auto recurrido que esos intereses han de prevalecer frente a los de la entidad recurrente, máxime teniendo en cuenta que esta no trató de acreditar ni la relevancia de sus actuaciones ni que, durante el plazo por el que habrá de prolongarse el desalojo, tenga programadas actividades que se vea imposibilitada de llevar a cabo, circunstancias ambas que ni siquiera alegó en momento alguno y que se antojan relevantes para acreditar el perjuicio irreparable que la medida cautelar de suspensión estaría llamada a evitar”, indica la sentencia, contra la que se puede interponerse recurso de casación ante la Sección Segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG o ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior.

"Estaremos hasta el último momento"

La presidenta de la FAVEC, María Pérez, volvió a criticar la ubicación que les propone el Concello, un local en la Oficina Municipal de Distrito del Casco Vello con un tamaño “que no se ajusta a las necesidades de la entidad”. “Vamos a estar hasta el último momento en el local de la Praza da Princesa, hasta que nos venga a echar la Policía. No opondremos resistencia. Somos la única federación vecinal de Galicia que se queda en la calle”, denunció antes de señalar que creen que no van a regresar a este espacio. “Tenemos un contrato en vigor, pero vistas las actuaciones del Concello, lo ponemos en duda. Creemos que el desalojo se hará en breve”, apunta.