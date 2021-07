Avanzan las obras de peatonalización de Porta do Sol, que, junto con la construcción del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, es el proyecto de mayor envergadura que se está realizando en la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que, “a finales de agosto”, estará “preparada” la cimentación de la explanada, lo que permitirá “empezar a “colocar la estructura que va a mantener el suelo del túnel y la tapa, que es la plaza”. La ejecución del corredor subterráneo, que enlazará Policarpo Sanz con el tramo final de Elduayen, se hará realidad con una inversión de 17 millones de euros: la actuación se financia con fondos FEDER de la Unión Europea y se enmarca en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Vigo Vertical.

El regidor visitó ayer la zona para comprobar el estado de los trabajos y dar a conocer lo que se está haciendo, ya que “alguna gente”, al estar el espacio vallado, “creía que no estaba habiendo actividad”. “Debajo, hay una obra colosal. Estuvimos viendo la actuación que se hizo en el antiguo aparcamiento. El túnel tendrá una altura de 4,9 metros, dos carriles -uno en cada dirección- y una zona para el material de mantenimiento; en la parte de abajo, aparcamientos”, concretó Caballero antes de destacar que está “todo diseñado”. “Se hicieron 39 vigas de hormigón armado y 53 pilares prefabricados. Hay 1.000 puntales y 17.000 anclajes colocados”, precisó.

Más actuaciones: el regidor apuntó que “se hizo un muro entero para reforzar el muro ya existente” para, de este modo, “reforzar la base de los edificios”. “Con esa cimentación, continuamos. Se está haciendo una actuación con grandes sierras, de entre 10 y 20 toneladas, que cortan una parte de la placa que cubre el túnel. Las grúas la quitan, se demuele allí y se mete en camiones para llevársela. Hay cuatro robots que hacen el trabajo de las taladradoras inmensas que pesan dos toneladas y que los trabajadores se esfuerzan en controlar. Los robots los controlan los operarios”, apostilló.

El alcalde subrayó que, en Elduayen, los operarios están instalando los micropilotes -una armadura tubular de acero de calidad N-80, 177 milímetros de diámetro, 11 milímetros de espesor y 11 metros de largo-. “La zona anexa no se entera de las obras. No hay vibraciones. La obra se hace con tal cuidado y tecnología que ni siquiera se nota. Se mantiene el tráfico en el túnel y la superficie de Porta do Sol quedará impoluta. Se peatonalizan totalmente toda la calle Elduayen y Porta do Sol”, señaló.