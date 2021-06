Se negó a declarar durante la fase de instrucción y volvió a acogerse a este derecho durante el juicio celebrado ayer. Un varón vecino del entorno de Torrecedeira afronta cinco años de prisión y más de 25.000 euros en indemnización por el “brutal” puñetazo que supuestamente le propinó a una camarera que atendía en un bar de Balaídos. La Fiscalía le pide año y medio de prisión y rebaja la indemnización a los 16.000 euros.

Los hechos se remontan a junio de 2019, cuando la joven se encontraba atendiendo al acusado en el local. “Él no dejaba de mirarme, le tenía miedo. Le serví y me fui para fuera, a la terraza. Así como me giré, me golpeó. Me dio un puñetazo en la cara, quedé medio inconsciente en el suelo”, relató ayer la víctima durante la vista celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra con sede en Vigo.

Uno de los agentes que visionó el vídeo de grabación del bar, refrenda su versión a la par que reconoció la autoría del encausado. “Le golpeó de una forma brutal, se acabó el café y se fue”, testificó.