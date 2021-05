Exdirectivos del Náutico, amigos

Por fin hace unos días los antiguos directivos del Náutico y, sobre todo amigos y exdeportistas del club, pudieron tener una de sus periódicas comidas después de casi dos años contenidos por el malvado bicho. Faltaron varios esta vez pero ya se emplazaron para la siguiente. Esta vez se desplazaron a Pontecaldelas y al Pimpeiro, que allí regenta Miguel. Entrante con empanada “tres gustos” y cabrito regado con Mencía de la casa. De izda. a dcha. veis a Ricardo Pérez, Ramón Ojea, Guillermo Mendía, Nicolás Brasa, Celso López y Franco Cobas.

Inmersia, la realidad virtual

El salto desde helicópteros en rappel volado, fuera desde esos grandes y viejos Chinooks o esos antiguos s Bell UH-1 Iroquois es una de mis experiencias y no se me daba mal; sin embargo, el otro día fui pasto del miedo en el único centro de realidad virtual abierto a clientes que hay en Vigo, y creo que en Galicia: Inmersia. Allí me fui (Dr. Cadaval, 4) con mi nieta y acabé enganchado yo en estas maquinitas simuladoras con muchos juegos y experiencias, en una de las cuales subes en un ascensor a las alturas de un rascacielos y, al abrirse la puerta, tienes solo una estrecha tabla para asomarte al vacío... y tirarte. Tu cerebro está tan confundido tras las gafas virtuales que sentí más miedo aquí que saltando de helicópteros desde alturas reales. Y ya no os cuento otra experiencia en que te conviertes en hombre pájaro o apagas fuegos o buceas entre delfines. ¡Qué nuevos mundos ficcionales; entrad en www.inmersia.es y veréis! O id allí mismo y probad a precios asequibles algunos de esos engendros tecnológicos que para fiestas de niños o particulares tienen allí y que incluso lleva a empresas, centros comerciales o convenciones. Fernando Bourgon y Gema Pérez son los vigueses emprendedores que dan a esta ciudad un espacio no solo social sino cultural con carga de futuro. Y empresarial. ¡Suerte!

Hallé a Túpatria en un bar

Los bares, además de lugares para beber, son espacios socializantes no ajenos al encuentro cultural o a la información incluso política. Yo me enteré de que existía un nuevo partido llamado Túpatria, cuya presidenta nacional es Carmen Gomis, mientras tomaba el sábado una birra en El Escalón de la Plaza de la Constitución. O sea, el bajo de mi casa,en el que me han puesto bar para que no tenga que caminar. Y es que allí está un tipo muy amable como camarero, el vigués Pablo Pereira que, aparte de ayudar a gente desinteresadamente en trámites administrativos, está en la difícil labor de ampliar las bases en Vigo y Pontevedra en su tiempo libre. Leo la bases de Túpatria y lo sitúo en la derecha, más nítida que la del PP pero sin el radicalismo de Vox.

Viguesas, grandes y Vilas

Vi dos días seguidos, domingo y lunes, a dos viguesas de alto standing, científico y deportivo, ocupando, lugares principales del periódico nacional El País. En última página y en la de Ciencia. Una, Desirée Vila, nuestra campeona en Juegos Paralímpicos tras perder su pierna en la élite de la gimnasia acrobática hace años; la otra, Begoña Vila, cuyo cargo es principal en el telescopio James Webb, el más grande y preciso de la historia. ¡Qué dos grandes Vilas!