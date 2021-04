¿Dónde suben las restricciones y a cuánta gente afectan?

Sanidade elevará las restricciones a partir del lunes en Salceda de Caselas, Nigrán, Porriño y Tui. Así, suben a ocho los municipios del área viguesa que ya no disfrutan de limitaciones básicas, al presentar una peor evolución. Son un pequeño porcentaje sobre el conjunto de los 26, pero aglutinan al 75% de la población.

Salceda sube de golpe dos peldaños en el nivel de limitaciones y accede al alto, en el que ya estaba Ponteareas. No se podrá atender en el interior de sus locales de hostelería. Su incidencia acumulada (IA) a 14días no alcanza los 250 nuevos casos por cien mil habitantes que se marcan de referencia para estas normas, pero la IA a 7 días –153– apunta a que lo hará pronto si no se le pone freno.

Tui se libra de que le pase lo mismo por poco. Entra en nivel medio como Nigrán, con unas IA a 14 días de 156 y 164 respectivamente. Los aforos de su hostelería bajan a 30% en interiores y 50% en terraza. La sorpresa la dio Porriño, a la que también se aplicarán estas medidas y que no supera los 150 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días –está en 66– ni los 75 en la última semana –está en 60–. Si bien es cierto que de sus 13 infectados en dos semanas, menos uno, son todos de la última. El comité clínico analiza también otros parámetros, como la IA a 3 días o la naturaleza de los brotes, que pueden apuntar a un próximo aumento. Además, el domingo se realizó un cribado en el pabellón municipal al que estaban llamados 6.000 habitantes y en el que se han podido destapar focos que aún estarían en estudio. En este nivel permanecen Vigo, Cangas y Gondomar.

Pese a esto, en general, el parte de ayer de Sanidade sobre la evolución de la pandemia en el área muestra cierta contención, que habrá que ver si se consolida en los próximos días o es algo puntual. El lunes se registraron 28 nuevos contagios, la cifra más baja en 15 días. Y no se debe a que se hicieran pocas pruebas. Se rozaron las tres mil, en el cuarto día con más PCR en el último mes.

El número de altas ha sido bajo –solo 11–, por lo que los casos activos siguen escalando. Rozan ya los 900 –en concreto, 894–, como a finales de febrero. La incidencia es similar a esta fecha, con 140 nuevos positivos en COVID por cada cien mil habitantes. Ya es la peor de Galicia, tras bajar la del área sanitaria de Pontevedra, con la que estaba igualada.

Hay un paciente infectado más en las unidades de críticos, con el que se alcanza la cifra de nueve, la mayor en más de un mes. En camas convencionales hay otros 37.

17.768 citados a cribados

Para tratar de frenar la expansión del virus, el Sergas continúa con los cribados aleatorios. A lo largo de esta semana convocará a 17.768 personas en la ciudad. Por un lado, está citando a 5.000 vigueses en los COVID-Auto. Además, los 6.000 kits de autotoma de muestras de saliva que la Universidad de Vigo anunció el lunes que estaban destinados a alumnos del campus olívico se elevan finalmente a 9.600 e incluyen a personal universitario, según comunicó ayer Sanidade. Los participantes deberán entregar los botes, desde hoy y hasta el miércoles, en el pabellón de deportes de Marcosende, donde habrá personal sanitario.

Otras 3.168 pruebas se esperan hacer en tres institutos. Ayer le tocó el turno al IES Ricardo Mella, a donde se desplazó un equipo de sanitarios. Mañana le toca el turno al CIFP Valentín Paz Andrade y, el viernes, al IES de Teis.

En este último barrio, se ha detectado un brote en el colegio Bouza Brey al que, según el último parte de la Consellería de Educación, están vinculados 22 contagios y ha supuesto el cierre de cuatro clases. La semana ha comenzado con cuatro aulas clausuradas más que la semana anterior –18 en total– y diez positivos más –191– en los centros educativos no universitarios del área.

A los jóvenes también estaba dirigido el cribado voluntario a través de las farmacias que terminó ayer. Participaron solo el 23% de los 51.479 chicos de entre 12 y 17 años de la provincia a los que estaba dirigido. En el área viguesa sirvió para detectar 6 contagios. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra informa de que, a partir de hoy, pueden solicitar el kit de autotoma de saliva todos los asintomáticos entre 12 y 64 años, que no hayan sido positivo en los tres últimos meses, que no sean un contacto en seguimiento y que no residan en una residencia sociosanitaria.