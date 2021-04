El Azzam de Puhinger

Apostamos doble contra sencillo que cuando Marcos Míguez Puhinger leyó que había recalado en Vigo el Azzam, el yate más largo del mundo, ese que construyó con una vuelta que le sobraba Khalifa Zayed Al Nahyan dotándolo de sistema antimisiles, submarino y helicóptero, se dijo a sí mismo. “A eso lo pinto yo”. Su pictórica pose y apostura captó la atención de nuestra fotógrafa Alba Villar porque, sin conocerlo, decidió eternizarle. Pero a Marcos le conocimos y ya nos sorprendimos en una de sus primeras exposiciones, a bolígrafo BIC, en la Juakina, entre birra y birra. Autodidacta, dejó su seguro trabajo en Burton ahí por 2016 y se lanzó al estrellato pictórico y pinturero, y a fe que cada vez es más sorprendente lo que pinta. Con él FARO estuvo en Redondela, haciéndole hace años las memorias a su abuela, nacida en San Simón.

Las bolboretas de la chuli

Nos han dicho que eres una máquina, Conchita, una superabuela que con tus 91 tacos, no solo eres fiel lectora de FARO, una patriota viguesa por tanto, sino que, antes de la pandemia, ibas a clases de arte, de música, los domingos al cine con tus amigas y hasta sé que no perdonabas el vermú en una terracita ni una visita diaria a El Corte Inglés (por si hay cosas nuevas). Sé que los viernes, después de clase, te ibas de cañas con tus amigas y no es la primera vez que te llamaron al móvil a las 11 de la noche y seguías por ahí de juerga. ¡Pardiez, Concepción Rodríguez Campos, cómo eres chica!. Estarás esperando que acabe la pandemia pero tu nieta, Elena Martín, me ha confesado que no pierdes el tiempo en casa y ahora confeccionas ropa de bebé, y que con ella y tu otra nieta, Ana (te llaman “la chuli”), te has montado Bolboretas de Algodón, un proyecto que va mucho más allá de una mera venta de ropa de bebé. A Elena la conocimos por ese Club Atlántigas de mujeres en bici que coordina y por ella sabemos que a través de Instagram @bolboretas_de_algodon, presentáis los modelos (todos ellos únicos y hechos a mano con los mejores materiales) y realizáis el contacto y las ventas. Ya sabemos, Conchita, que te gusta viajar y has estado en los 5 continentes . Y ahora, diseñadora de moda con 91.

Y las amistades de Morales

Yo lo conocí en aquellos años 80 en que representaba marcas de moda punteras, luego como presidente de ese viejo gremio de los representantes de comercio, después como miembro de la directiva de la Fundación Vigueses Distinguidos y, más tarde, como incansable anfitrión de encuentros amicales en los que tanto te lleva a un alcalde como a un presidente de Parlamento, a un acusador como a un acusado. Pero lo que fundamentalmente caracteriza a José Manuel L. Morales es lo de conseguidor, en el mejor sentido de la palabra, un bienhumorado activista de la amistad. Que se lo pregunten sino a su amigo del alma, el periodista Luis Piñero, que lo controla bien. “El licenciado”, que así le llamamos sus deudos, es el jueves de todas las salsas, siempre dispuesto a echar una mano donde se la pidan y crear una peña de amigos donde nadie lo esperaba. Llegó de Noia a Vigo en 1957 y, desde entonces, no ha parado este chaval nacido en los años 40 y que nunca ha perdido el sentido. El del humor, digo, que algún otro seguro que alguna vez lo ha perdido.