Caballero veta el enlace de tren a Bouzas: "No toleraré un desaguisado que rompe la ciudad" Simón Espinosa

La conexión ferroviaria de Bouzas, que la Autoridad Portuaria considera prioritaria desde hace años, acaba de ser torpedeada en su línea de flotación. El proyecto, tal y como está concebido en la Praza da Estrela, nunca recibirá el visto bueno del Concello, lo que aboca a este ramal a un más que posible fracaso antes incluso de nacer. El alcalde, Abel Caballero, se mostró ayer rotundo y tajante: "Nunca voy a tolerar este desaguisado, un tren que rompe la ciudad".

Las alternativas de trazado diseñadas por el Puerto se conocieron a finales de 2018. Dos años después, y en vísperas de un probable relevo al frente de la Autoridad Portuaria, el regidor vigués lanza un nítido aviso y dejo ayer claro que ese tren "no tiene autorización del Concello, me opongo totalmente" por un impacto ambiental, social y urbano que Caballero califica de "insoportable".

Se plantea un recorrido subterráneo en buena parte de sus cuatro kilómetros, por lo que esas excavaciones supondrían "machacar la ciudad", insiste Caballero, además de otros impactos: "Saldría de Bouzas con un nuevo viaducto, otro más sobre la ría, cuando todos queremos el mar limpio y recuperar las playas; este es el primer desaguisado. Pero no se queda ahí, porque después discurre al lado de la urbanización Sotavento, que divide en dos, y rompe parte de la avenida Atlántida, una zona muy poblada. Sigue hacia la avenida de Europa y por el camino sigue rompiendo hasta llegar a la zona verde de Coia, en Castelao".

Caballero también alerta de las "molestias y vibraciones" que ocasionaría el tren en tramos de falso túnel y cita nuevos "destrozos en la plaza das Travesas y parte de Gran Vía, cruza el río Lagares con un nuevo viaducto, sigue rompiendo parte de Sárdoma y Castrelos hasta enlazar con una salida sur (del AVE) que no existe".

Este apocalíptico escenario es el que Caballero expone para imponer su veto a un proyecto que, en cambio, la Autoridad Portuaria declara prioritario. Desde hace dos años su propuesta técnica acumula polvo en un cajón del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Madrid. Las declaraciones de ayer de Caballero pueden dar una idea al presidente del Puerto, Enrique López Veiga, sobre las razones de la total falta de respuestas. Pero en Praza da Estrela tampoco dan su brazo a torcer y ayer mismo se remitió una carta a Adif en la que se insta a "pasar del dicho al hecho" para que la propuesta del ramal ferroviario de Bouzas tenga refrendo técnico oficial. En la misiva a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, López Veiga subraya que "nuestra terminal (Ro-Ro de Bouzas) es competitiva salvo por la conexión de ferrocarril" y "el puerto, a medida que transcurre el tiempo, la necesita cada vez con más urgencia". Alerta de que sin ella "perderemos competitividad con otros puertos españoles a los que se les está solucionando el problema desde el ministerio", algo que Vigo considera "discriminatorio": "Nos parece inaceptable que ni siquiera se haya empezado a estudiar la solución" a esta vieja reivindicación, agrega.

Tras hacer un resumen cronológico de los trámites realizados por el Puerto desde enero de 2016 y la propuesta de trazado, presentada en septiembre de 2018, López Veiga expresa su "más enérgica protesta" por la falta de respuestas y lamenta que se "asigne una prioridad baja" a la demanda viguesa. Eso sí, el presidente de la Autoridad Portuaria aclara en la carta a Adif que en su ánimo "no está iniciar una polémica, sino encontrar urgentemente la solución a un problema".

Sin embargo, el Puerto se ha encontrado con una súbita oposición en la figura de Abel Caballero, que quiso afianzar ayer su rechazo con algún aliado. Así, dijo que "Citroën no quiere el tren en la fábrica y ningún coche de Citroën va a ir en ese tren. Si la gran industria de Vigo no cree que sea una buena idea y no va a ser para sus vehículos, ¿para qué es? ¿para importar unos pocos coches del extranjero? Nunca lo voy a tolerar".

Consultado el grupo PSA por FARO acerca de su postura con respecto a este proyecto, la compañía no se muestra tan tajante como las dos partes en conflicto. Un portavoz de Citroën declaró ayer que "el transporte ferroviario tiene ventajas logísticas y medioambientales importantes", aunque "en la actualidad, debido a las circunstancias existentes, su utilización es baja por parte de la planta de Vigo del Grupo PSA". Apostilla que "no deberían tomarse decisiones que comprometan un posible desarrollo futuro de esta opción de transporte. El enfoque en este momento, desde una perspectiva que favorezca la intermodalidad del transporte, debería centrarse en potenciar el corredor norte ferroviario, favoreciendo la conexión de Galicia y de Vigo con los mercados europeos".