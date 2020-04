La Guardia Civil blinda las carreteras en Semana Santa con controles "día y noche"

Año tras año, los controles de seguridad vial en las carreteras durante la Semana Santa se preparaban para recibir una gran intensidad de tráfico y para gestionar las inevitables retenciones que se acababan formando los días en que se concentraban el mayor número de desplazamientos. Pero en este 2020 el panorama será muy distinto. Y los dispositivos de vigilancia para estas jornadas festivas tendrán también un fin diferente: garantizar que los viales estén vacíos y que solo los usen quienes tengan causa justificada para hacerlo. Con este objetivo, la Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra intensificará los controles durante esta Semana Santa en las carreteras de toda la provincia, con Vigo y su área como una de las zonas clave. Una de las principales finalidades será evitar los desplazamientos a segundas residencias, con dispositivos de día, de noche e incluso de madrugada. "También estaremos en horario intempestivo, por si, por picaresca, a alguien se le ocurre venir desde Madrid o desde cualquier otro punto a alguna localidad de nuestra provincia pensando que a esas horas no habrá vigilancia", avisa el Instituto Armado.

"En la provincia de Pontevedra, por ser zona turística, somos lugar de recepción, así que el dispositivo de esta Semana Santa está diseñado para controlar que no viaje hasta aquí gente que no deba hacerlo", afirma el comandante Álvaro Fernández de la comandancia pontevedresa. Pensando en evitar esos desplazamientos a segundas residencias que están prohibidos a raíz del Real Decreto del Gobierno central para frenar el coronavirus, las vigilancias más intensas se articularán con controles mixtos de agentes de la Agrupación de Tráfico, de Seguridad Ciudadana y del Grupo Rural de Seguridad (GRS-7) en las vías de la red primaria, como puede ser la autopista AP-9 o autovías como la A-52, la A-55 o la de O Salnés. "Pero hay que tener en cuenta nuestra orografía, que aquí tenemos carreteras secundarias, caminos asfaltados... que permiten llegar a muchos puntos evitando las vías principales; en esas zonas de la red secundaria, pensando en quienes pretendan optar por esas alternativas para esquivar los controles, también habrá dispositivos de Seguridad Ciudadana", advierte el comandante.

Sanxenxo y localidades de su entorno se constituyen como una de las zonas sensibles en la provincia en lo que a segundas viviendas se refiere. Pero también el ámbito de Vigo, con áreas turísticas como Val Miñor -en Baiona ya fueron sancionadas el pasado fin de semana varias personas que llegaron procedentes de Madrid, Valladolid o de otros puntos de Galicia- y O Morrazo.

La Guardia Civil avisa a los automovilistas que estos días festivos será "muy difícil" justificar los desplazamientos. "Va a haber muy poco movimiento de vehículos, por lo que podremos controlar la práctica totalidad de ellos y verificar si están amparados por las excepciones previstas en el Real Decreto", dice Álvaro Fernández. En todo caso, destaca que la mayoría de ciudadanos está cumpliendo con lo que ahora toca: quedarse en casa. "Hemos tramitado denuncias, pero no son muchas ni de gran gravedad", asegura, citando como ejemplo reciente el caso de un hombre sorprendido al volante de su coche cuando "iba a pintar" su segunda vivienda. "Eso no se puede hacer, no es el momento para ello", concluye.