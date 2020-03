Trabajadores de Unísono en Vigo, "coaccionados" para trabajar pese a un positivo en coronavirus

Pese a la confirmación de que un trabajador de la empresa Unísono ya ha dado positivo por coronavirus, la empresa no ha paralizado su actividad. Pese a que el comité de empresa acordó por unanimidad paralizar la actividad de forma inmediata por el alto riesgo de contagio, los empleados denuncian estar "coaccionados" por la dirección de Unísono para no abandonar sus puestos. Aseguran que les han amenazado con llevarlos denunciarles si se van a sus casas por abandono de su puesto laboral .

Unísono ha prometido adoptar de forma inminente el formato de teletrabajo, pero todavía no lo ha hecho y sus trabajadores de Vigo continúan trabajando en unas condiciones "dudosas". "No nos dan mascarillas ni guantes y hasta hoy no se había tomado medida alguna. No se respeta la separación entre un puesto y otro. Estamos totalmente expuestos", asegura una empleado. La situación es de tal tensión que esta mañana una trabajadora se ha desmayado.