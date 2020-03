Un contagio por coronavirus entre la plantilla de Unísono en Vigo

Uno de los centros con los que cuenta Unísono en Vigo ha registrado un caso de contagio por coronavirus. Este caso se conoce tras las críticas de los sindicatos, que denunciaron la falta de medidas de seguridad para evitar la propagación de la enfermedad en esta empresa.

Antes de conocerse este resultado positivo, Comisiones Obreras (CC OO.), según trasladó por la tarde este sindicato, había denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el hecho de que los empleados de Unísono y también de Bosch trabajen en sus sedes de Vigo "sin que se hayan aplicado medidas especiales" para evitar la propagación del Covid-19.

En un comunicado la central sindical indicó que urgió a la inspección que transmita a estas empresas "las pautas de actuación a seguir" para que se pueda actuar "con la máxima diligencia posible" en los centros de llamadas si se confirma algún caso de contagio por coronavirus. Además, el sindicato explicó que se ha dirigido a la Inspección de Trabajo debido a que los empleados de estas empresas "comparten espacios muy próximos".

Ante esta situación, instó a Bosch y Unísono a implantar medidas que garanticen la seguridad y la salud laboral en sus centros. En concreto, criticó que la primera haya anunciado que las medidas de contigencia y permisos solo se aplicarán para el personal "en casos excepcionales".

En cuanto a Unísono, aseguró que los puestos de trabajo "no han sido higienizados" y se encuentran situados a una distancia inferior a la estipulada por seguridad. También dijo que el personal no puede mantener esa separación cuando accede a sus puestos o los abandona, así como que el centro no dispone de geles desinfectantes de manos.

Por este motivo, CC OO. instó a las empresas a implantar el teletrabajo voluntario, que, según añadió, rechazan al aludir a motivos relacionados con la ley de protección de datos. Por ello, recordó a sus clientes que la implantación de medidas sanitarias debe hacerse efectiva "para toda la sociedad, sin distinciones".

También propuso flexibilizar las entradas y salidas de los empleados y adaptar sus horarios, además de exigir que se mantenga la distancia de seguridad entre los mismos. Precisamente, fuentes de Unísono aseguraron que se habían comenzado a tomar "muchas medidas", puesto que "la seguridad de los empleados es clave, sobre todo en estos momentos". Mientras, en Bosch se anunció la aplicación de pautas para reducir el número de operarios y evitar las aglomeraciones.