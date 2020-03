El Concello lanza su plan "anticoronavirus": suspende actos, evita las aglomeraciones y refuerza la limpieza

El Concello lanza un plan para atajar la propagación del coronavirus por la ciudad. Aunque en el área sanitaria de Vigo apenas se contaban ayer seis casos, entre los ya confirmados y los pendientes de resultado, y que -como reconoce el propio alcalde, Abel Caballero- la incidencia de la enfermedad en el municipio es bastante inferior a la de otras zonas del país, el Ayuntamiento ha decidido activar ya una ofensiva que se basa en tres grandes ejes: reforzar la limpieza, evitar colas en las oficinas municipales y suspender aquellos actos organizados por Praza do Rei que puedan reunir a multitudes.

"Tenemos que prevenir. Tomarlo todo con sosiego, tranquilidad y cautela, pero actuando. No nos podemos quedar quietos y no nos vamos a quedar quietos. En Vigo los casos detectados en este momento son pocos comparados con otros lugares, pero esto es dinámico y debemos permanecer atentos a lo que nos digan las autoridades y el sentido común", recalcó el primer edil.

Una de las primeras decisiones adoptadas por el Concello es aumentar la higiene en sus instalaciones. Las empresas encargadas del servicio de limpieza reforzarán sus esfuerzos y cambiarán su forma habitual de trabajar: en vez de hacerlo una vez finaliza la jornada de los funcionarios, lo harán durante el horario laboral de los empleados municipales. "Se va a reorganizar el modo de trabajo del personal. Vamos a ampliar el número de operarios y a usar las bolsas de horas para intensificar la labor de limpieza", abundó Caballero. Los técnicos -precisó- se centrarán sobre todo en limpiar "superficies de contacto", como por ejemplo los mostradores o las puertas.

La higiene se extremará también en los colegios. Pizarras, mesas, sillas, pomos de puertas, baños... se desinfectarán con un celo especial al tratarse de los elementos que más tocan tanto los profesores como los estudiantes. La higiene se redoblará en los ocho centros infantiles del Concello, en las escuelas de titularidad municipal y en los de Educación Infantil y Primaria, donde se instalarán además dispensadores de líquido desinfectante para las manos.

Además de cuidar al máximo la limpieza, en Praza do Rei se adoptarán medidas para evitar las aglomeraciones. El Concello "primará" la atención telefónica y online y los trámites con cita previa para reducir las colas en la lonja. Quienes quieran tramitar las ayudas contra los desahucios, por ejemplo, deberán hacerlo "preferentemente" a través de la web del Ayuntamiento. Si los aspirantes no pueden echar mano de esa vía deberán llamar al teléfono gratuito 010 para pedir cita previa.

A partir del lunes la atención que prestan las unidades de trabajo social (UTS) será sobre todo telefónica. La que se da de urgencia en las propias instalaciones del Concello cambiará de lugar: pasará de la planta baja a la lonja principal, donde se trabajará con turno. La ventana de Vitrasa en Praza do Rei también atenderá a los usuarios con una cita previa que deberá pedirse por teléfono. A mayores, el Gobierno local trasladará a todo el personal municipal una serie de recomendaciones e información sobre cómo minimizar el riesgo de contraer el coronavirus.

"Vamos a intentar al máximo evitar las colas en los ámbitos de servicios públicos. Estamos barajando por lo tanto aplazar las fechas límite a efectos de todos los procesos que tenemos abiertos. Si vemos que darlos por cita telefónica requiere más días alargaremos las fechas", detalló.

Colegios y oficinas municipales no serán los únicos espacios en los que el Consistorio extremará la limpieza. Idéntica medida se adoptará en otro servicio que destaca por el volumen de personas que lo emplea a diario: el transporte público. Según avanzó ayer Caballero, el Ayuntamiento enviará a los taxistas una instrucción que establece que después de cada carrera deben desinfectar los "elementos de contacto" del vehículo. La meta: minimizar los riesgos.

En los buses de Vitrasa ocurre algo parecido. Los autocares se desinfectan a diario con productos especiales, una labor durante la que se presta especial atención a los asientos, barras, timbres... "Consideramos también la posibilidad de poner desinfectante de manos en cada vehículo", explicó Caballero. La decisión, que sería inmediata, dependerá de la disponibilidad del producto. Desde la concesionaria inciden en que los vehículos se desinfectan a diario y recurren a un activo de cloro. Su protocolo se aplicó de forma preventiva hace semanas e incluye ofrecer cita previa a los clientes que quieran gestionar su tarjeta PassVigo.

Otra de las líneas maestras del plan del Concello es reducir al máximo las aglomeraciones. En Praza do Rei, evitando las colas. Y fuera, aplazando los actos municipales que puedan reunir a un número elevado de personas. Ayer Caballero detalló varias citas que se pospondrán: actos por el 8-M, como por ejemplo la entrega del premio Ernestina Otero de Igualdad; la Gala del Deporte de Vigo, programada para ayer; el World Padel Tour; la liga escolar de natación -que se suspende dos semanas- o algunas pruebas del circuito de cross escolar. "No descartamos la suspensión o posponer otros eventos deportivos", anotó. Sobre la Reconquista y la gala de Vigueses Distinguidos, previstos para este mes, aclaró que no hay una decisión tomada: "Valoramos todas las posibilidades".