Dos versiones de la realidad de Primaria

A cuatro días de los paros de los facultativos de los centros de salud del área, el Sergas en Vigo lanzó un comunicado con su argumentario contra esta movilización. Sostiene que sus reivindicaciones "reducen los derechos de asistencia" y "crearían listas de espera". Acusa a los convocantes de "boicotear" el diálogo. El comité de huelga le responde que las reclamaciones "son una lucha en la defensa de los derechos de adecuada asistencia". Recuerda que llevan "año y medio dialogando con la Gerencia del área" y asegura que fue esta la que dinamitó las negociaciones.

| ¿Cuál es la situación de Primaria? Coinciden en que Primaria es el servicio mejor valorado. El Sergas lo atribuye a "cambios organizativos, mejoras de infraestructuras, de accesibilidad y resolutividad". Los médicos corrigen que es "a pesar" de los cambios "impuestos" y los "recortes" y gracias al esfuerzo de los profesionales. Sanidade destaca que los centros de salud vigueses tienen el mayor presupuesto de su historia y que un plan de necesidades mejorará la dotación tecnológica. El comité recuerda que esto se prometió tras la movilización de diciembre. La Gerencia resalta avances "muy importantes" como más medios -ecógrafos, dermatoscopios...-, la consulta telefónica, la receta electrónica, la teleasistencia (Telea) y la historia clínica única. Los facultativos los reconocen, pero señalan que fueron a costa de su esfuerzo. Critican que las máquinas llegaron sin formación ni más personal y que se están reponiendo por otras peores y que el Telea no está disponible para todos. Con respecto a la plantilla, el Sergas defiende su "apuesta por la estabilidad" con el 88% de todo el personal fijo. Los doctores reprochan OPEs "insuficientes".

| ¿Cómo es la atención que reciben los pacientes? El Sergas resalta que el cupo medio por médico es de 1.338 usuarios, inferior a otra áreas y menor que el objetivo de Sanidad. Aseguran que tienen el mayor acceso a pruebas diagnósticas, junto a A Coruña; que son los únicos con sistema de priorización de pacientes urgentes; que hay una "amplia gama de vías preferentes"; y acceso telefónico con 26 especialidades. Los médicos señalan que los pacientes "saben de sobra cómo es la atención que reciben" y las listas de espera para especialistas. Sostienen que la teleconsulta solo es adecuada cuando se contesta en tiempo y forma y que no puede ser la única vía. Insisten en que llegan a atender entre 50 y 60 pacientes al día. "Por eso sí, el personal reclama 10 minutos por paciente, ¿qué menos?".

| ¿Por qué el "malestar"? La Gerencia lo atribuye al "paro 0" en Medicina de Familia y Pediatría que "imposibilita" cubrir ausencias, bajas y vacaciones, como en todas la comunidades. Los facultativos recuerdan que si se llegó a este extremo es porque no hicieron caso a sus advertencias los últimos 20 años y a la "mala gestión" de recursos humanos. Coinciden en que sucede en toda España, "por eso las quejas de los médicos de Vigo no se tratan de un caso aislado [...], sino que viene acompasada de huelgas en otras comunidades; reclamamos a todos los gobiernos, sean del color que sean, que ya no podemos más".

| ¿Cuál es la solución? La Gerencia habla de las ya adoptadas: el aumento de plazas MIR y la solicitud de más, la prórroga de la edad de jubilación, los contratos de continuidad para sustitutos, convocatoria de una OPE con 347 plazas y la creación de 308 nuevas en Galicia hasta 2021. Los facultativos no creen que esto solucione la sobrecarga a corto o medio plazo. Como no van a aparecer "médicos que no se formaron antes", piden que se "mime" a los que hay.

| Apuesta por el diálogo. Como ejemplo de ello, la Gerencia pone el Plan Estratégico del área o el Plan Gallego de Primaria y acusa a los convocantes del paro de boicotear "sistemáticamente" las reuniones. Los facultativos defienden "nunca faltó diálogo" y que desde hace "muchos años" llevan haciendo propuestas que se aceptan en despachos y luego no se ejecutan. "Cuando te reúnes durante años con un grupo de personas que no hacen caso a tus peticiones, uno es persona y decide que ya no quiere sentarse más con esas mismas personas. No significa que no se quiera diálogo".

| ¿Para qué se convoca la huelga? El Sergas le resta importancia señalando que la votaron 150 profesionales de los más de 1.500 de Primaria (500, médicos). "Es un colectivo reducido" con un "perfil errático de reivindicaciones" con "gravísimas consecuencias". Argumenta que "la limitación" de 10 minutos por paciente creará lista de espera. Los acusa de electoralismo. Ellos defienden que no están al margen del resto del personal, pero las circunstancias les llevaron a convocar la primera huelga de un colectivo que rara vez se manifiesta.