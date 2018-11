Rivas: "Defiendo absolutamente mi gestión"

El concejal de Participación Ciudadana, Parques y jardines, Comercio y Distritos del Ayuntamiento de Vigo, Ángel Rivas, defendió ayer su gestión en la adjudicación del alumbrado navideño de 2016, que está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 5 de la ciudad por supuesto troceamiento del contrato. Rivas compareció ante la jueza en calidad de investigado. A la salida del juzgado, cuestionado sobre su gestión en estas adjudicaciones, el concejal vigués proclamó que "la defiendo absolutamente. "Y ahora les dejo que tengo que marchar para seguir preparando las navidades de este año, que es lo que demandan los ciudadanos", concluyó antes de abandonar el edificio judicial.

La investigación de estos contratos se inició tras la denuncia interpuesta por Juan Carollo, activista de la Acampada contra la Pobreza de Vigo, en la que se advierte de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa al desglosarse en varios contratos la adjudicación del alumbrado de Navidad en Vigo en 2016, después de que una primera adjudicación, que iba en un solo lote por un importe de alrededor de 900.000 euros, quedara desierta.

Además del concejal, también comparecieron técnicos municipales en calidad de testigos, que justificaron que "la ley permite" adjudicar el alumbrado en diferentes lotes, siempre que no tengan vinculación técnica y funcional, ya que no se consideraría un fraccionamiento del mismo contrato. Además, defendieron que no se cometió fraude en la tramitación de los contratos menores porque ya se habían cumplido los requisitos de publicidad y concurrencia. También explicaron que esa medida se adoptó por la "urgencia" ya que, una vez desierto el primer concurso, el Ayuntamiento se encontró con que, a finales de septiembre, no tenía todavía contratado el alumbrado navideño.

En este sentido, los funcionarios justificaron que se adjudicase un contrato a una empresa para la iluminación del centro de la ciudad por 252.000 euros y luego se firmasen hasta 18 contratos menores para la iluminación de las zonas del extrarradio.

La acusación, por su parte, advirtió que en el primer proceso de adjudicación existe un informe del jefe de área en el que advierte que "no es posible la división en lotes" de ese contrato por los problemas de coordinación que podría haber entre los diferentes contratistas.