ARVI saca su festival SeaFest a concurso y se quedará en el entorno de As Avenidas

El festival de productos del mar e industria pesquera por excelencia de Vigo continuará asentado en el entorno de As Avenidas, mantendrá su filosofía culinaria, potenciará los deportes marítimos e impulsará la música local con dos grandes escenarios el próximo año. Lo que todavía es un misterio es quién será su organizador. Por primera vez en sus tres ediciones, la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) sacará a concurso público la realización del SeaFest, que se celebrará los días 4,5,6 y 7 de julio de 2019.

Su presidente, Javier Touza, reconoce que, tras contar con el visto bueno del Concello y de la Autoridad Portuaria y en aras de "profundizar en la transparencia" hace partícipe a cualquier empresa de la producción y ejecución de este festival que el año pasado reunió a más de 100.000 personas, el doble que en su primera edición. La organización del ya consolidado evento salió a licitación este lunes por 320.000 euros y el plazo se cierra el próximo 16 de noviembre. Fueron varias las empresas que ya mostraron su disponibilidad o intención de coger las riendas de su dirección pero no todas serán válidas.

Y es que los pliegos fijados por el Consejo de Administración de ARVI marcan que la compañía debe atesorar una experiencia mínima de tres años, contar con solvencia financiera y disponer de cocineros de renombre para continuar potenciando los sabores del mar y el concepto cocina del arte; es decir, la elaboración de una receta inédita que contenga pescado como su ingrediente principal. "No podemos arriesgarnos a una empresa creada al efecto", aclara Touza.

Su objetivo principal pasa por mantener la filosofía que guió el evento las anteriores ediciones. "Queremos conservar y preservar ese concepto de festival familiar y por ello el enclave de As Avenidas, con ese parque, es fundamental", asegura el máximo mandatario de los armadores de Vigo.

El precinto judicial sobre uno de los muelles pilotados del puerto tras su derrumbe hace ya tres meses ponía en serio riesgo la celebración del evento en dicho emplazamiento. Aunque esta situación no generará un cambio de ubicación –nunca se contempló establecerse en un lugar lejos del mar o en el centro de la ciudad– sí será necesario buscar una alternativa para la disposición del escenario principal. "Estamos en conversaciones con la Autoridad Portuaria para buscar una alternativa", explica Touza, que también reconoce que en esta edición, al igual que en las anteriores, se velará de forma especial por la seguridad. "Es un tema primordial y no vamos a permitir que pase otro episodio como el del año pasado", admite el presidente de ARVI.

Por todo ello, el equipo técnico mantendrá una serie de reuniones para garantizar esta seguridad. En los propios pliegos del concurso ya se expone la elaboración de un Plan de Seguridad y Autoprotección así como la contratación de seguridad privada. "Vamos a velar por la seguridad y conservar la calidad de los productos", amplía Touza. Entre las características que valoran los armadores para la próxima edición destacan la composición de 18 stands de restauración, 8 foodtrucks y la instalación, entre otros requerimientos, de "al menos" 200 mesas con capacidad para 8 personas. Además, mantendrá el espacio de innovación que tan buena acogida tuvo en su anterior edición.